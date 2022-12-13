Almanya'da darbe şüphelileri ile ilgili tartışmalar sürüyor
Almanya Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) Federal Milletvekili Roderich Kiesewetter, Alman anayasasının korunmasına ilişkin yasanın sıkılaştırılması çağrısında bulundu.
Köln
Almanya Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) Federal Milletvekili Roderich Kiesewetter, ülkede darbe planı yaptıkları iddiasıyla bazı üyelerin gözaltına alınmasının ardından, Alman anayasasının korunmasına ilişkin yasanın sıkılaştırılması çağrısında bulundu.
Federal istihbarat servislerini denetleyen Parlamento Kontrol Komisyonu Başkanı Kiesewetter, Deutschlandfunk radyosuna yaptığı açıklamada, Birlik Partilerinin (CDU/CSU) büyük koalisyon döneminde bu yasayı çıkarmak istediğini ancak Sosyal Demokrat Partinin (SPD) direnişi nedeniyle çıkaramadığını söyledi.
"Alman Federal Meclisi için daha güçlü koruma tedbiri alınması" yönündeki çağrılara da değinen Kiesewetter, meclisin yeterince korunduğunu savunarak, aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif Partisi (AfD) ve diğer radikal gruplardan gelecek tehlikelere karşı koyma gücüne sahip olduklarını ifade etti.
Gözler ordu mensuplarına çevrildi
Öte yandan darbe planı yapma şüphesiyle gözaltına alınanlardan bir kısmının muvazzaf ya da eski askerlerden oluşması gözlerin ordu mensuplarına çevrilmesine neden oldu.
Federal Meclis Silahlı Kuvvetler Komiseri Eva Högl, bariz bir şekilde aşırı sağcı askerlere karşı daha kararlı adımlar atılması çağrısında bulundu.
Aşırılık yanlısı askerlerin davaların çok uzun sürdüğü eleştirisinde bulunan Högl, "İhlaller, hizmet hukuku ve ceza hukuku kapsamında tutarlı bir şekilde kovuşturulmalı ve cezalandırılmalıdır. Bu, hızlı bir şekilde yapılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Reichsbürger nedir?
Kendilerini Alman İmparatorluğu Vatandaşı (Reichsbürger) olarak görenlerin sayısı iç istihbarat raporuna göre 23 bin civarında bulunuyor.
Üyelerinin yaklaşık yüzde 10'u şiddet kullanmaya hazır olan grubun Almanya'yı meşru bir devlet olarak tanımadığına yer verilen rapora göre, üyelerden bazıları monarşi altındaki Alman İmparatorluğu fikrine bağlıyken bazıları da Nazi taraftarı. Bazı üyeler de Almanya'nın hala askeri işgal altında olduğuna inanıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.