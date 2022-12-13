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Dünya

İngiltere'de hemşireler greve hazırlanıyor

İngiltere'de Ulusal Sağlık Sisteminde (NHS) kilit öneme sahip hemşireler, çok sayıda sektörün artan hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında makul bir maaş artışı talebiyle başlattığı grev dalgasına katılmaya hazırlanıyor.

Zuhal Demirci   | 13.12.2022
İngiltere'de hemşireler greve hazırlanıyor

Londra

İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'da on binlerce hemşire, 15 ve 20 Aralık'ta iki günlük toplu greve gidecek.

Hemşireleri temsil eden RCN (Royal College of Nursing) sendikasının 106 yıllık tarihinde ilk kez yaptığı grev oylamasında, hemşirelerin büyük çoğunluğu greve gidilmesi yönünde oy kullandı.

Ülke çapında 300 binden fazla üyesi bulunun RCN, yüzde 19'luk maaş zammı talebinde bulunurken, hükümet söz konusu talebin karşılanamaz olduğunu savunuyor.

Öte yandan, İngiltere ve Galler'de maaş zammı ve çalışma koşullarındaki anlaşmazlık nedeniyle 10 binden fazla ambulans personeli ve acil servis çalışanı da 21 ve 28 Aralık'ta greve gidecek.

Mesleği bırakan hemşirelerin sayısı giderek artıyor

London School of Economics (LSE) Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, hemşirelerin kazançlarının İngiltere'deki diğer mesleklerle kıyaslandığında özellikle özel sektör çalışanlarının gerisinde kaldığını ortaya koydu.

Araştırmaya göre, hemşire maaşları 2010-2011'den 2021-2022'ye kadar önemli ölçüde azalırken, hemşirelerin yıllık işten ayrılma oranı ise yüzden 8,5'ten yüzde 10,9'a yükseldi.

"Hemşirelerin iş yükü sürdürülemez hale geldi"

RCN Sendikası Temsilcisi Claire Flatt, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, hemşireliğin son derece yetenek gerektiren ve güvenlik açısından kritik bir meslek olduğunu dile getirdi.

Flatt, "Son 10 yılda, İngiltere'deki hemşireler reel anlamda neredeyse yüzde 20'lik bir maaş kesintisiyle karşılaştılar, ancak bu grev eylemi, maaştan daha fazlasını ifade ediyor." dedi.

Sadece İngiltere'de yaklaşık 50 bin hemşire açığının olduğunu ve birçok deneyimli hemşirenin mesleği bıraktığını belirten Flatt, iş yüklerinin sürdürülemez hale geldiğini, bunun da yetersiz bakım ve hastaların güvenliğinden taviz verilmesine yol açtığını kaydetti.

"Hükümet hemşirelere değer vererek, sistemde tutabilmeli"

Başkent Londra'daki University College Hastanesinde görev yapan hemşire Maria Kublova da hükümetin hemşirelere adil bir ücret artışı yapması gerektiğini dile getirdi.

Kublova, "Hükümet, hemşirelere adil ödeme yapmanın yanı sıra halihazırda sistemde bulunan hemşireleri sistemde tutmaya ve onlara daha fazla değer vererek daha uzun süre kalmalarını sağlamaya odaklanmalı." ifadesini kullandı.

Çok sayıda sektörün aldığı grev kararlarına rağmen hükümetin ücret anlaşmazlığı konusundaki tutumunu değiştirmediğine işaret eden Kublova, hemşirelerin grevinin hükümeti harekete geçirmesini umduğunu sözlerine ekledi.

"Ülke politikası olarak yeterince hemşire yetiştirmiyorlar"

NHS'te çalışan deneyimli hemşire Pakize Durmaz da 20 yıl önce İngiltere'ye ilk geldiğinde hemşirelik mesleğinde büyük bir personel sıkıntısı olduğunu belirterek, "Ülke, maalesef burada yeterince hemşire yetiştirmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bunun bir nedeninin, İngiltere'de daha fazla hemşire yetiştirmenin yüksek maliyetlere neden olduğunu belirten Durmaz, yurt dışından hemşire getirtmenin daha az maliyetli olduğunu bildirdi.

Öte yandan, hemşirelerin iş bırakma eyleminin tek nedenin maaş artışında yaşanan anlaşmazlık olmadığına dikkati çeken Durmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İş yükü arttığında hemşire açığı olunca ne oluyor? Hastalara istediğiniz gibi güvenli bakım veremiyorsunuz ve bu da hemşireleri ağır bir stres altına sokuyor. Hemşireler zaten yorgun, bu da onları devletin kendilerini dinlemediğini düşünmelerine sebep oluyor ve böylelikle hastaların güvenliği de tehlikeye girer."

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