Dolar
18.65
Euro
19.67
Altın
1,789.21
ETH/USDT
1,288.80
BTC/USDT
17,407.00
BIST 100
5,240.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ziyarette bulunuyor İzmir'de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kemeraltı’ndan yayındayız İzmir'de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kemeraltı’ndan yayındayız İzmir'de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi
logo
Dünya

Çin, çip sektöründeki ihracat kontrolleri nedeniyle ABD aleyhine dava açmak için başvurdu

Çin, çip sektöründe Çinli şirketlere getirdiği ihracat kontrolleri nedeniyle ABD aleyhine dava açmak için Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) başvurdu.

Emre Aytekin   | 13.12.2022
Çin, çip sektöründeki ihracat kontrolleri nedeniyle ABD aleyhine dava açmak için başvurdu

Pekin

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, yarı iletkenler ve diğer yüksek teknoloji ürünlerinin ihracatına kısıtlama getiren düzenlemelerin "tipik bir korumacılık uygulaması" olduğu belirtilerek ABD aleyhine dava açmak üzere DTÖ Genel Konseyinin İhtilaf Çözüm Organına (İÇO) resmi başvurunun yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, "ABD'nin, son yıllarda ulusal güvenlik kavramını gereğinden fazla esneterek ihracat kontrollerini kötüye kullandığı, çipler ve diğer teknoloji ürünlerinin normal uluslararası ticaretini engellediği görülmektedir. Bu tutum, küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını tehdit etmekte, uluslararası ekonomi ve ticaret kurallarını ihlal ederek küresel barış ve kalkınmaya zarar vermektedir." ifadelerine yer verildi.

Washington yönetimi, ağustosta onaylanarak yürürlüğe giren Çip ve Bilim Yasası ile ülkede yarı iletkenlerin üretimini geliştirmek amacıyla, üretim tesisi kuracak şirketlere mali destek ve vergi indirimi sağlayacağını duyurmuştu.

Yasanın, teşviklerden yararlanmak isteyen şirketlere, Çin'deki üretim tesislerinin teknolojik kapasitesini geliştirmeme şartı getirmesinin, Pekin'in bu alandaki etkisini sınırlama hedefine işaret ettiği yorumları yapılmıştı.

Öte yandan, ABD Ticaret Bakanlığı da ekim başında aralarında Çin’in en büyük hafıza çipi üreticisi Yangzte Memory Technologies ile en büyük yarı iletken donanım üreticisi Naura Technology Group’un bulunduğu 31 şirket ve kurumun İhracat Kontrol Listesi’ne alındığını bildirmişti.

Bakanlık ayrıca Amerikan şirketlerine çip üretimi için gereken malzeme, makine ve donanımın Çin'e ihracatı için lisans şartı getirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ÖSYM, Sağlık Bakanlığına sözleşmeli personel yerleştirme sonuçlarını açıkladı
Sağlık çalışanlarına hakaret eden şüphelinin 15 yıl hapsi istendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Duması Başkanı Volodin'i kabul etti
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 kişi tutuklandı
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Antalya'da selden zarar gören çiftçileri ziyaret etti

Benzer haberler

Çin, sınır çatışmasında Hint askerlerinin kontrol hattını ihlal ettiğini savundu

Çin, sınır çatışmasında Hint askerlerinin kontrol hattını ihlal ettiğini savundu

Çin, çip sektöründeki ihracat kontrolleri nedeniyle ABD aleyhine dava açmak için başvurdu

İsrail'de Netanyahu, aşırı sağın "örsü" ile ABD'nin "çekici" arasında kalıyor

Kremlin: Rus askerlerinin yılbaşına kadar Ukrayna’dan çıkması söz konusu değil

Kremlin: Rus askerlerinin yılbaşına kadar Ukrayna’dan çıkması söz konusu değil
Çin, ABD'nin çip ihracatını kontrol girişimine karşı Güney Kore'yi birlikte hareket etmeye çağırdı

Çin, ABD'nin çip ihracatını kontrol girişimine karşı Güney Kore'yi birlikte hareket etmeye çağırdı
Çin, Rusya'nın gaz tedarik pazarında AB'ye alternatif olmaya hazırlanıyor

Çin, Rusya'nın gaz tedarik pazarında AB'ye alternatif olmaya hazırlanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet