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Dünya

Almanya'da bu yılın ilk üç ayında 83 İslamofobik suç işlendi

Almanya'da 2022'nin ilk üç ayında 83 İslamofobik suç işlendiği ve 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Cüneyt Karadağ   | 10.06.2022
Almanya'da bu yılın ilk üç ayında 83 İslamofobik suç işlendi

Berlin

Federal Hükümet, Sol Partinin soru önergesine verdiği cevapta, bu yılın ilk çeyreğinde Federal Suç Dairesine 83 "İslamofobik" suç bildirildiğini ve bunlardan dolayı 5 kişinin hafif yaralandığını belirtti.

Söz konusu 83 suçun 8'inin İslami mekan ve camilere karşı işlendiği kaydedildi.

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