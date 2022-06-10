Almanya'da bu yılın ilk üç ayında 83 İslamofobik suç işlendi
Almanya'da 2022'nin ilk üç ayında 83 İslamofobik suç işlendiği ve 5 kişinin yaralandığı bildirildi.
Berlin
Federal Hükümet, Sol Partinin soru önergesine verdiği cevapta, bu yılın ilk çeyreğinde Federal Suç Dairesine 83 "İslamofobik" suç bildirildiğini ve bunlardan dolayı 5 kişinin hafif yaralandığını belirtti.
Söz konusu 83 suçun 8'inin İslami mekan ve camilere karşı işlendiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.