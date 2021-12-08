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Dünya

Biden'dan federal hükümet için 2050'ye kadar 'sıfır karbon emisyonu' hedefi

ABD Başkanı Joe Biden, federal hükümete 2050'ye kadar "sıfır karbon emisyonu" seviyesine ulaşma hedefi koyan bir kararname imzaladı.

Dildar Baykan Atalay   | 08.12.2021
Biden'dan federal hükümet için 2050'ye kadar 'sıfır karbon emisyonu' hedefi

Washington

Biden'ın bugün imzaladığı kararname kapsamında federal hükümete satın alım gücünü, 2030'a kadar karbonsuz elektrikli cihazlara yönelik kullanma talimatı veriliyor.

Ayrıca kararname kapsamında hükümet faaliyetlerinde ortaya çıkan karbon emisyonunun yüzde 65 oranında düşürülmesi beklenirken 2050'ye kadar "sıfır karbon emisyonlu" bir federal hükümete ulaşılması hedefi konuluyor.

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