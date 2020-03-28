Euro
7.19
Dolar
6.45
BIST 100
88,322.86
Altın
1,618.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Almanya'da bir Türk daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan bir Türk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

Cüneyt Karadağ   | 28.03.2020
Almanya'da bir Türk daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Berlin


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Edinilen bilgiye göre, ölen 74 yaşındaki Türk vatandaşı Y.K'nın cenazesi Almanya'da defnedilecek.

Y.K'nın eşi ve çocuğunun da koronavirüs nedeniyle hastanede yattıkları öğrenildi.

Bu vefatın ardından, Almanya'da yeni tip koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 7'ye yükseldi.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
New York'tan salgın nedeniyle komşu eyaletlere sığınanlara zorunlu karantina
İletişim Başkanlığı gazeteciler için Kovid-19'a karşı dikkat edilmesi gerekenler rehberi hazırladı
Eski milli kalecilerden Rüştü Reçber koronavirüs teşhisiyle hastaneye kaldırıldı

Benzer haberler

Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonundan Kovid-19'a karşı ateşkes ve acil önlemler çağrısı

Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonundan Kovid-19'a karşı ateşkes ve acil önlemler çağrısı

New York'tan salgın nedeniyle komşu eyaletlere sığınanlara zorunlu karantina

İletişim Başkanlığı gazeteciler için Kovid-19'a karşı dikkat edilmesi gerekenler rehberi hazırladı

Almanya'da bir Türk daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Almanya'da bir Türk daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Koronavirüs salgınında son 24 saat
İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 619’a yükseldi

İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 619’a yükseldi