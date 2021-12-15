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Dünya, Koronavirüs

Almanya'da 2022'nin ilk çeyreği için aşı eksikliği bulunuyor

Almanya'da 2022'nin ilk çeyreği için yeteri kadar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının bulunmadığı bildirildi.

Erbil Başay   | 15.12.2021
Almanya'da 2022'nin ilk çeyreği için aşı eksikliği bulunuyor

Berlin

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Almanya Birinci Televizyon Kanalı ARD'nin Tagesthemen programında yaptığı açıklamada, ülke genelinde Kovid-19 aşı dozu sayımı yaptırdığına işaret etti.

Aşı stoklarının ve siparişlerinin 2022'nin ilk çeyreği için yetersiz olduğunun görüldüğünü aktaran Lauterbach, "Hakikaten yeterli aşımız yok. Aşı sayımında bu durum birçok kişiyi şaşırttı, beni de." ifadesini kullandı.

Lauterbach, bu eksikliği gidermek için çaba sarf ettiğini ve gelecek günlerde olumlu mesaj vermeyi ümit ettiğini kaydetti.

Almanya Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hanno Kautz da Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Kovid-19'un Omicron varyantı nedeniyle hızla çok sayıda kişiyi aşılamak gerektiğini ifade ederek "Bunun için daha çok aşıya ihtiyacımız var." dedi.

Ne kadar aşının eksik olduğu hakkında bilgi vermeyen Kautz, aşı üreticileriyle görüşmelerin devam ettiğini ifade etti.

Kautz, konuyla ilgili Lauterbach'ın yarın düzenleyeceği basın toplantısında bilgi vereceğini kaydetti.

Almanya'da hükümet salgınla mücadelede yıl sonuna kadar 30 milyon aşı uygulamayı hedefliyor.

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