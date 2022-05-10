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Dünya

Almanya'da 2021'de siyasi suçlar yüzde 23 arttı

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, geçen yıl ülkede işlenen siyasi suçların yüzde 23 artarak 55 bin 48'e ulaştığını bildirdi.

Cüneyt Karadağ   | 10.05.2022
Almanya'da 2021'de siyasi suçlar yüzde 23 arttı

Berlin

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Federal Kriminal Dairesi Başkanı Holger Münch ile Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, "2021 Siyasi Suçlar Raporu"nu kamuoyuna açıkladı.

Ülkede işlenen siyasi suçların yüzde 23 artarak 55 bin 48'e ulaştığını belirten Faeser, bunun, demokrasiyi korumak için güvenlik makamlarının çalışmalarının ne kadar vazgeçilmez olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Faeser, şiddet mağdurlarının yüzde 41'inin aşırı sağcılar tarafından saldırıya uğradığını ifade ederek, "Bu, aşırı sağın demokrasimiz ve insanlarımız için en büyük tehdit olduğunu gösteriyor. Aşırı sağcılığa karşı eylem planımızla hızımızı önemli ölçüde artırdık. Nefret ve şiddet sarmalını durdurmalıyız." dedi.

Yahudi aleyhtarı suçların sayısında yüzde 29'luk artış olduğunu ve bunun kendisini endişelendirdiğini dile getiren Faeser, "Bugün hala bu kadar antisemit nefret söyleminin yaygınlaşması ülkemiz için bir utançtır." diye konuştu.

Federal Kriminal Dairesi Başkanı Holger Münch ise siyasi nedenli suç vakalarının sayısının son 10 yılda ikiye katlandığını söyledi.

Münch, "Bu artış, aynı zamanda artan sosyal gerilimlere ve nüfusun bazı kesimlerinde ortaya çıkan sosyal etkileşime, hukukun üstünlüğüne ve savunmacı demokrasiye önemli ölçüde meydan okuyan kutuplaşma ve radikalleşme eğilimlerini de yansıtıyor." ifadelerini kullandı.

Ülkede 2020 yılında ise 44 bin 692 siyasi suç kayıtlara geçmişti.

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