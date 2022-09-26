Dolar
18.45
Euro
17.80
Altın
1,639.43
ETH/USDT
1,313.20
BTC/USDT
19,144.00
BIST 100
3,249.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Almanya Başbakanı Scholz, Kovid-19’a yakalandı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un Kovid-19’a yakalandığı bildirildi.

Erbil Başay   | 26.09.2022
Almanya Başbakanı Scholz, Kovid-19’a yakalandı

Berlin

Alman Haber Ajansı DPA’da yer alan habere göre, Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Başbakan Scholz’un Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

Hebestreit, Şansölye Scholz’un Başbakanlık Binasındaki dairesinde izole edildiğini söyledi.

Scholz’un hafif soğuk algınlığı semptomları gösterdiği bilgisini paylaşan Hebestreit, Başbakan'ın bu hafta için planlanan kamuya açık görüşmelerinin iptal edildiğini ancak Scholz'un eyalet başbakanlarıyla yapılacak toplantıya ve diğer dahili toplantılara çevrim içi katılmak istediğini kaydetti.

Scholz, 24-25 Eylül’de Suudi-Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’ı ziyaret etmişti.

Öte yandan Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser de Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Kovid-19’a yakalandığını belirterek, sonbaharda herkese kendisine dikkat etmesi tavsiyesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 50'nin altına düştü
Başkentte uyuşturucu operasyonlarında son bir haftada 53 şüpheli tutuklandı
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi
PTT AŞ e-Devlet hizmetleriyle vatandaşlara kolaylık sağlıyor
Türkiye'nin 20'nci şehir hastanesi hizmete açılıyor

Benzer haberler

Almanya Başbakanı Scholz, Kovid-19’a yakalandı

Almanya Başbakanı Scholz, Kovid-19’a yakalandı

Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan 'Kovid-19 salgınında varyant' açıklaması

Biden'ın "Kovid-19 salgını bitti" sözüne Avrupa'dan tepki

Hükümetler enflasyonun vatandaşlar üzerindeki baskısını hafifletmek için çare arıyor

Hükümetler enflasyonun vatandaşlar üzerindeki baskısını hafifletmek için çare arıyor
DSÖ Avrupa Direktörü Kluge: Yeni bir varyant görülmezse Kovid-19 salgını yakın zamanda bitebilir

DSÖ Avrupa Direktörü Kluge: Yeni bir varyant görülmezse Kovid-19 salgını yakın zamanda bitebilir
Rize'de, Kovid-19 nedeniyle 9 ferdini kaybeden ailenin genetik sonuçları sevindirdi

Rize'de, Kovid-19 nedeniyle 9 ferdini kaybeden ailenin genetik sonuçları sevindirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet