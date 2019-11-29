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Dünya

Almanya'da 20 bin genç 'küresel iklim grevi' yürüyüşü düzenledi

Almanya'nın Köln kentinde yaklaşık 20 bin genç, küresel ısınma ve iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla "küresel iklim grevi" kapsamında gösteri düzenledi.

Mesut Zeyrek   | 29.11.2019
Almanya'da 20 bin genç 'küresel iklim grevi' yürüyüşü düzenledi

Köln

Almanya'nın Köln kentinde "küresel iklim grevi" gösterisi düzenledi.

Şehir merkezindeki Friesenplatz'da, "Gelecek için cuma" sloganıyla bir araya gelen gençler, "Geleceğimizi çalıyorsunuz", "Dünyayı kurtarın", "İklim hareketine destek verin" ve "Greve gel" sloganlarının yazılı olduğu dövizler taşıdı.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı gösteride, Friesenplatz ve Rudolfplatz'daki ana caddeler trafiğe kapatıldı.

Buradan yürüyüşe geçen göstericilerin, şehir merkezindeki güzergahtan kilometrelerce yürüdükten sonra akşam saatlerinde yine aynı noktada gösteriyi bitirmesi planlanıyor.

Almanya genelinde "küresel iklim grevi" kapsamında bugün pek çok ülkede olduğu gibi kayıtlı 516 gösteri yapıldığı kaydedildi.

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