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Dünya

AB liderlerinden veda

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve AB Konseyi Başkanı Donald Tusk veda etti.

Yusuf Hatip   | 29.11.2019
AB liderlerinden veda Fotoğraf: Dursun Aydemir - AA

Brüksel

AB Konseyi Başkanlık devir teslim töreni

AB Konseyi yeni Başkanı Charles Michel (solda), Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk (sağda) ile Brüksel'deki AB Konsey binasında düzenlenen AB Konseyi Başkanlık devir teslim töreni öncesi bir araya geldi. ( Dursun Aydemir - Anadolu Ajansı )

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Konseyi binasında düzenlenen törenle görevini, eski Belçika Başbakanı Charles Michel'e devretti.

Michel ve Tusk, birbirlerine "samimi biçimde" sarılarak başarı dileklerine bulundu.

Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker de görevini Ursula von der Leyen'e devretmeden önceki son basın toplantısını düzenledi.

Juncker'in, "Gazetecilere teşekkür etmeyeceğim çünkü gazetecilerle siyaset yapıcıları arasında böyle bir ilişkiyi doğru bulmuyorum. Gazeteciler, dostlarımız değiller, köle de değiller." sözleri salonda gülüşmelere yol açtı.

Juncker, sözlerini, "Basın toplantısını bitiriyorum çünkü acıktım." diyerek noktaladı.

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