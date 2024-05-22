Almanya: Uluslararası Ceza Mahkemesinin kararlarını uyguluyoruz
Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) kararlarını uyguladıklarını söyledi.
Berlin
Hebestreit, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında UCM Başsavcısı Kerim Han'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "yakalama kararı" çıkartılması için başvuru yapmasına ilişkin sorulara cevap verdi.
Bir gazetecinin, “Alman hükümeti UCM'nin kararına uyacak ve bu kararı uygulayacak mı?” şeklindeki soruya Hebestreit, bunun farazi bir soru olduğunu belirterek, “Prensip olarak UCM’yi destekliyoruz ve bu böyle kalacak.” cevabını verdi.
“Prensip olarak desteklemek UCM’nin kararlarını ciddiye almayı ve uygulamayı içeriyor. Bu farazi değildi, özellikle bu yüzden isim vermedim. Alman hükümeti UCM’nin kararlarına uyuyor mu?" sorusuna karşılık da Sözcü Hebestreit, “Elbette, evet yasalara uyuyoruz.” dedi.
Sözcü Hebestreit'ın bu ifadeleri Alman basınında UCM’nin tutuklama emri çıkarması halinde Netanyahu'nun Alman topraklarında tutuklanacağı şeklinde yorumlandı.
Almanya Dışişleri Bakanlığı, Han'ın başvurusuna ilişkin daha önce, "Bir yandan Hamas liderleri, diğer yandan da iki İsrailli yetkili hakkında tutuklama kararı çıkarılması için eş zamanlı olarak başvuruda bulunulması yanlış bir denklem izlenimi yaratmıştır." açıklamasında bulunmuştu.
Netanyahu için yakalama kararı başvurusu
UCM Başsavcısı Kerim Han, 20 Mayıs'ta, Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusu yaptığını bildirmişti.
UCM'den yapılan açıklamaya göre, Han, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ilaveten Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının lideri Muhammed ed-Dayf hakkında "yakalama kararı" çıkartılması başvurusunda bulunmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.