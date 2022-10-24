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Dünya

Almanya, Ukrayna'nın AB üyesi olmasını istiyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) üyesi olmasını istediklerini söyledi.

Cüneyt Karadağ   | 24.10.2022
Almanya, Ukrayna'nın AB üyesi olmasını istiyor

Berlin

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, beşincisi düzenlenen Almanya-Ukrayna Ekonomi Forumu'nda konuştu.

Almanya'nın, Ukrayna'yı geleceğin AB üyesi olarak gördüğünü ve toparlanma ve yeniden inşa çabalarını desteklemek için her şeyi yapacaklarını belirten Scholz, Ukrayna'yı AB üyesi görmek istediklerini ifade etti.

Scholz, "Ukrayna'yı yeniden inşa ederken bunu Ukrayna'nın AB üyesi olması hedefini göz önünde bulundurarak yapıyoruz." dedi.

Ukrayna'nın ulaşım altyapısının AB'ye sorunsuz bağlanmasını sağlayacak şekilde inşa edilmesi gerektiğini kaydeden Scholz, "Bugün Ukrayna'nın yeniden inşasına yatırım yapanlar, gelecekte hukuk topluluğumuzun ve iç pazarımızın bir parçası olacak AB üyesi bir ülkeye yatırım yapmış olurlar." diye konuştu.

Şansölye, 2000'den fazla Alman şirketinin Ukrayna'da faaliyet gösterdiğini ve savaş nedeniyle geri çekilen diğerlerinin de mümkün olan en kısa sürede Ukrayna'ya geri dönmek istediklerini belirtti.

Scholz, ayrıca özellikle havadan gelebilecek saldırılara karşı korunması için daha fazla askeri yardım sözü vererek Ukrayna'nın gerekli olduğu sürece destekleneceğini vurguladı.

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