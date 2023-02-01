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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Almanya Savunma Bakanı Pistorius: Ukrayna'nın her türlü desteğe ihtiyacı var

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşta her türlü desteğe ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Erbil Başay   | 01.02.2023
Almanya Savunma Bakanı Pistorius: Ukrayna'nın her türlü desteğe ihtiyacı var

Berlin

Pistorius, Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde Augustdorf kentinde Ukrayna'ya gönderilecek Leopard 2 tanklarının bulunduğu zırhlı tank tugayını ziyaret etti.

Burada tanklarla ilgili bilgi alan ve askerlerle konuşan Pistorius, askerlerin tanklarla gerçekleştirdiği bir tatbikatı da izledi.

Pistorius, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu tugayın kullandığı Leopard 2 tanklarının Ukrayna'ya sağlanacağına işaret ederek, "Ukrayna'nın her türlü desteğe ihtiyacı var. Leopard tankları saldırgan Rusya'ya karşı Ukraynalıların mücadelesinde önemli bir rol oynayabilir." dedi.

Tankların Ukrayna'ya gönderilmesiyle buradaki askerlerin eğitim kapasitesinin azalacağını ifade eden Pistorius, askerlere yeni tankların temin edilmesi sözünü verdiğini aktardı.

Pistorius, "Bunun için zamana ihtiyacımız var. Sipariş konularını çözmek hızlı olmuyor." diye konuştu.

Almanya'da zorunlu askerliğe ilişkin tartışmaya da değinen Pistorius, "Zorunlu askerliğin kaldırılması hataydı. Ancak bu çabucak yeniden getirilebilecek bir şey değil." değerlendirmesinde bulundu.

Pistorius, halihazırda çok para, enerji ve zaman gerektiren başka zor görevlerin üstesinden gelinmesi gerektiğini ve bunların ön planda olduğunu belirterek "Zorunlu askerlik bugün gelse bile gelecek 2-3 yıl içinde fayda sağlamaz. Bunu söylememiz lazım." ifadelerini kullandı.

Almanya 25 Ocak'ta Ukrayna'ya 14 Leopard tankı sağlayacağını açıklamıştı.


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