Almanya’nın Solingen kentindeki bir dairede 5 çocuk cesedi bulundu
Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Solingen kentindeki bir dairede 5 çocuk cesedi bulundu.
Berlin
Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Solingen kentindeki bir dairede 5 çocuk cesedinin bulunduğu bildirildi.
Alman Haber Ajansının (DPA) Wuppertal polisine dayandırdığı haberinde, Solingen kentindeki özel bir dairede 5 çocuk cesedi bulunduğu belirtildi.
Haberde, polisin, cesetlerin kim tarafından bulunduğu ve çocukların ölüm sebebi gibi ayrıntılarla ilgili henüz bilgi vermediği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.