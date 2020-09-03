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Dünya

Zanzibarlı çocukların turnuvasında şampiyon Fenerbahçe oldu

Umut Sensin Derneğinin Zanzibarlı çocuklar arasında düzenlediği üçlü turnuvada şampiyon Fenerbahçe oldu.

Hilmi Sever   | 03.09.2020
Zanzibarlı çocukların turnuvasında şampiyon Fenerbahçe oldu

İstanbul

Afrika'da sosyal ve ekonomik kalkınma projeleri yürüten Umut Sensin Derneği, Süper Lig ekipleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor formaları hediye ettiği çocuklarla derbi heyecanını Afrika'ya taşıdı.

Üç takıma ayrılan çocukların yaptığı turnuvada şampiyon Fenerbahçe oldu.

Dernek yetkilileri, yaklaşık 200 forma dağıttıklarını ve çocukların organizasyon boyunca mutluluklarının görülmeye değer olduğunu söyledi. Yetkililer, sporla ilgili çalışmalarının da kapsamının genişleyerek devam edeceğini belirtti.


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