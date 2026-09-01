2026-2027 Adli Yılı açılış töreni ile başladı

Yargıtay Başkanı Kerkez, "Yeni adli yılda da hedefimiz çok açıktır; vatandaşımızın hakkına daha hızlı ve eksiksiz ulaşmasını sağlamak, yargılamaların makul sürede tamamlanması için daha fazla çalışmak, içtihat birliğini güçlendirmek." dedi.

Yargıtay'da 2026-2027 Adli Yıl Açılış Töreni düzenlendi Yargıtay Başkanı Kerkez, "Yeni adli yılda da hedefimiz çok açıktır; vatandaşımızın hakkına daha hızlı ve eksiksiz ulaşmasını sağlamak, yargılamaların makul sürede tamamlanması için daha fazla çalışmak, içtihat birliğini güçlendirmek." dedi.

Yargıtay İsmail Rüştü Cirit Konferans Salonu'nda düzenlenen, 2026-2027 Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuşan Kerkez, bir devleti güçlü kılanın vatandaşının o devletin adaletine duyduğu güven olduğunu bildirdi.

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, insanlığın geçmişten bugüne adaleti aradığını dile getirerek, "Adalet bugüne kadar haksızlığa uğrayanların hak arama mücadelesinde şekillenmiştir. Bugün itibarıyla adalet duygusu herkesin vicdanında tecelli etmeli, adaletin gerçekleşmesi için kimsenin haksızlığa uğramasına ihtiyaç duyulmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Hakimlerin bağımsız ve tarafsız olma yetkilerinin, sorumluluklarının bulunduğunu vurgulayan Kerkez, verilen bir kararın da gerekçesiyle birlikte bütünlük kazanacağını ifade etti. Kerkez, hakimlerin zaman yönetimini çok iyi yapması gerektiğini belirterek, "Geciken adalet, adalet değildir." dedi.

Bilgi teknolojileri alanında son dönemlerdeki gelişmelerden yargının da etkilendiğini aktaran Kerkez, Türkiye'de yargının çeşitli uygulamalar aracılığıyla teknolojinin adaletin hizmetine sunulduğunu bildirdi.

Kerkez, yapay zekanın milyonlarca kararın taranmasına imkan tanıdığını ve kolaylık sağladığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Teknoloji ilerledikçe hukuk sisteminin güvenceleri ve kontrol mekanizmaları da gelişmek zorundadır. Yapay zeka destekli sistemlerin hangi verilerle çalıştığının bilinmesi, bu sistemlerin şeffaf ve denetlenebilir olması, kişisel verilerin korunması ve temel hakların gözetilmesi elzemdir. Yani teknoloji insanın yerinde değil, yanında olmalıdır. Çünkü, teknoloji hızlı olabilir ama sağduyu gösteremez. Veri sunabilir ama sorumluluk üstlenemez. Benzer kararları bulabilir ama vicdani kanaat oluşturamaz. Teknolojiden insan unsuruna, yargılamanın süresinden adalete erişime kadar bütün bu meseleler aslında aynı temel arayışın parçasıdır. O da daha güçlü, daha etkin ve daha güven veren bir adalet sistemi kurmaktır."

"Türk milleti adına taşıdığımız bu sorumluluğun ağırlığı hiçbir zaman değişmez"

Yargıtay Başkanı Kerkez, vatandaşların yararına kanun çıkarmanın yanında bu kanunların herkese eşit şekilde uygulanmasının önemine değinerek, "Hukuki güvenlilik ve belirlilik yalnızca kanunların açık olmasıyla değil, aynı hukuk kurallarının benzer olaylarda istikrarlı ve öngörülebilir biçimde anlam kazanır." dedi.

Yargıtay olarak, içtihat birliği sağlanması adına çalıştaylar düzenlediklerini anlatan Kerkez, bunlardan birinin de deprem davalarına ilişkin olduğunu söyledi.

Hakim ve savcıların omuzlarında ağır bir yük taşıdığını belirten Kerkez, "Makam değişebilir, yetki genişleyebilir ancak Türk milleti adına taşıdığımız bu sorumluluğun ağırlığı hiçbir zaman değişmez. Mesleğimizde alışkanlık dikkatin yerini alamaz, tecrübe de özeni azaltamaz." diye konuştu.

Kerkez, hakimlik mesleğinin hakkın, emanetin ve sorumluluğun makamı olduğu değerlendirmesinde bulunarak, "Bu makam için liyakat gerekir, ahlak gerekir, öngörü gerekir, cesaret gerekir, sabır gerekir, sağduyu gerekir ve bunların yanında tevazu gerekir. Çünkü bir hakim ne kadar güçlü yetkilere sahipse o yetkileri kullanırken o kadar ölçülü olması gerekir." ifadelerini kullandı.

"Yargıtay olarak sorumluluğumuzun farkındayız"

Kerkez, yeni adli yılda bütün yargı personeline ve savunmayı temsil eden avukatlara başarı dileğinde bulundu.

Yeni adli yıldaki hedeflerine ilişkin konuşan Kerkez, şöyle devam etti:

"Yeni adli yılda da hedefimiz çok açıktır; vatandaşımızın hakkına daha hızlı ve eksiksiz ulaşmasını sağlamak, yargılamaların makul sürede tamamlanması için daha fazla çalışmak, içtihat birliğini güçlendirmek, kararlarımızın niteliğini ve gerekçesini geliştirmek, meslek etiğini her şeyin üzerinde tutmak ve vatandaşımızın adalete duyduğu güveni her geçen gün daha da yükseltmek. Yargıtay olarak biz bu sorumluluğumuzun farkındayız."

Kerkez, milletin adalete olan inancını daha da güçlendirmek için aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Millet olarak tarihimiz bize önemli bir hakikati öğretmiştir. Birlik, yalnızca aynı topraklarda yaşamak değil, birlik, ortak bir gelecek duygusuna sahip olmaktır. Birbirimizin hukukunu kendi hukukumuz kadar değerli görebilmektir. Bu anlamda önümüzdeki sürecin ülkemiz için çok güzel bir geleceği birlikte getireceğine yürekten inanıyorum." dedi.

Yeni adli yılın ülkeye, millete ve yargı camiasına hayırlı olmasını dileyen Kerkez, konuşmasını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunmaz." sözüyle tamamladı.

"Toplumsal barışın güçlenmesi hepimizin ortak arzusu"

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ise bu adli yıla da çevresinde savaşların sürdüğü bir coğrafyanın tam ortasında girdiklerini belirtti.

Devleti güçlü kılan ve toplumu ayakta tutan asli unsurun, toplumsal bütünleşmenin tesisi, ihtilafları hukuk ve demokrasiyle çözebilme kudreti olduğunu ifade eden Sağkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün Türkiye tam da bu kudretini ortaya koyacağı önemli bir eşiktedir. Terörün ülkemiz gündeminden çıkarılması ve toplumsal bütünleşmenin sağlanmasına yönelik irade, çatışma ve ihtilafların hukuk yoluyla geride bırakılabilmesi bakımından tarihsel bir imkandır. Zira yaklaşık 40 yıldır devam eden terör süreci, yalnızca şehitlerimiz, gazilerimiz, sivil kayıplarımız gibi korkunç sonuçlarıyla değil, aynı zamanda demokrasimizde ve hukuk pratiğimizde de derin krizlere yol açmasıyla olumsuz yönde belirleyici olmuştur.”

Sağkan, siyasi iradelerin çatışma süreçlerini sona erdirebileceğini ancak toplumsal bütünleşme ve bunun kalıcı olmasının, yurttaşların hak ve özgürlüklerini güvence altına alan bir hukuk düzeniyle sağlanabileceği yönünde görüş bildirerek, "Toplumsal barışın güçlenmesi ve şiddetin kalıcı biçimde sona ermesi hepimizin ortak arzusudur. Böylesine tarihi sonuçlar doğuracak bir sürecin hukuki zemininin de açık, öngörülebilir, denetlenebilir ve anayasal ilkelerle uyumlu olması beklenir. Bu sorumlulukla ifade etmek isterim ki böyle bir düzenlemeyi kalıcı kılacak olan, vaatlerden öte taşıdığı hukuki sağlamlık ve hukuk devleti güvencesidir." diye konuştu.

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile bazı siyasiler ve yargı mensupları da katıldı.