Dolar
38.01
Euro
42.06
Altın
3,097.88
ETH/USDT
1,777.70
BTC/USDT
82,345.00
BIST 100
9,354.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Bahçeli, MHP Genel Merkezi'ndeki partilileri selamladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

Almanya, İsrail’i Suriye'deki "askeri operasyonlardan kaçınmaya" çağırdı

Almanya, İsrail'den "Suriye'deki askeri operasyonlardan kaçın" çağrısında bulundu.

Cüneyt Karadağ  | 04.04.2025 - Güncelleme : 04.04.2025
Almanya, İsrail’i Suriye'deki "askeri operasyonlardan kaçınmaya" çağırdı

Berlin

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Amelie Tittel, Berlin'de yaptığı açıklamada, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını durdurmasını istedi.

Tittel, "İsrail’in askeri tedbirlerinin uluslararası hukuka ne ölçüde uygun olduğu bilinmediği sürece İsrail'i acilen bu askeri operasyonlardan kaçınmaya çağırıyoruz." dedi.

Suriyeliler için en önemli önceliğin Suriye'de uzun vadeli istikrarın yeniden tesis edilmesi olduğunu belirten Tittel, bunun tehlikeye atılmaması gerektiğini ifade etti.

Tittel, Almanya'nın İsrail ile Filistin meselesinde iki devletli çözümden yana olduğunu belirterek, "Batı Şeria da Filistin topraklarının bir parçasıdır ve gelecekte kurulacak bir Filistin devletinin de parçası olacaktır." diye konuştu.

Ayrıca Tittel, Gazze'de insani yardım sevkiyatı üzerindeki ablukanın kaldırılması ve sivil halkın korunması çağrısında da bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden yurdun bazı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı
Çanakkale Boğazı'nda batan "Dumlupınar" ve "Atılay" denizaltılarında şehit olan denizciler anıldı
Dışişleri Bakanlığı, NATO'nun 76. yıl dönümünü kutladı
İstanbul Havalimanı'nda bayram tatili dönüş yoğunluğu
İngiltere'den Hindistan'a giderken rahatsızlanan yolcu için Diyarbakır'a acil iniş yapan uçak havalandı

Benzer haberler

Almanya, İsrail’i Suriye'deki "askeri operasyonlardan kaçınmaya" çağırdı

Almanya, İsrail’i Suriye'deki "askeri operasyonlardan kaçınmaya" çağırdı

UNRWA: İsrail'in gıda ve insani yardımları silah olarak kullandığı Gazze'de "açlık ve çaresizlik" yayılıyor

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyinde işgalini genişletiyor

İsrail ordusunun Lübnan'ın Sayda kentinde bir binadaki daireye düzenlediği saldırıda aynı aileden 3 kişi öldü

İsrail ordusunun Lübnan'ın Sayda kentinde bir binadaki daireye düzenlediği saldırıda aynı aileden 3 kişi öldü
BMGK üyelerinin çoğu İsrail'in insani yardım çalışanlarını öldürmesini kınarken, ABD Hamas'ı suçladı

BMGK üyelerinin çoğu İsrail'in insani yardım çalışanlarını öldürmesini kınarken, ABD Hamas'ı suçladı
ABD Senatosu, İsrail'e silah satışının iptal edilmesini talep eden tasarıyı reddetti

ABD Senatosu, İsrail'e silah satışının iptal edilmesini talep eden tasarıyı reddetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet