Dolar
34.85
Euro
36.71
Altın
2,674.10
ETH/USDT
3,704.10
BTC/USDT
97,673.00
BIST 100
10,141.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında, “Asgari Ücret Tespit Komisyonu”nun ilk toplantısı düzenleniyor Fenerbahçe Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ile oynayacakları maçın son hazırlıklarını kulüp tesislerinde gerçekleştiriyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Filistin Direnişinde Hanzala" isimli sergiyi gezdi
logo
Dünya

Almanya, İkinci Dünya Savaşı'ndaki bir katliamdan ötürü İtalya'da tazminat ödeyecek

İtalya'da bir mahkeme, Almanya'nın, Nazilerin İkinci Dünya Savaşı sırasında İtalya'nın Pietransieri köyünde gerçekleşen katliamda öldürülenlerin yakınlarına 4 milyon avro daha tazminat ödemesine hükmetti.

Barış Seçkin  | 10.12.2024 - Güncelleme : 10.12.2024
Almanya, İkinci Dünya Savaşı'ndaki bir katliamdan ötürü İtalya'da tazminat ödeyecek

Roma

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, L'Aquila'daki temyiz mahkemesi, söz konusu katliamla ilgili daha önce tazminat ödenecek kişiler arasına alınmayanların yaptığı itiraz başvurusunu dün karara bağladı.

Mahkeme, Almanya'nın söz konusu katliamda yakınlarını kaybeden 30 kişiye daha Almanya'nın 4 milyon avro tazminat ödemesine hükmetti.

Daha önce verilen kararda açıklanan tazminatla, toplam ödenecek miktar 15 milyon avroya ulaşacak.

Tazminatın, Avrupa Birliği'nden (AB) temin edilen Kovid-19 sonrası toparlanma fonunda yer alan "Nazi suçları" için ayrılan kısmından İtalya'ya gelecek aylarda Almanya tarafından ödeneceği basına yansıdı.

L'Aquila kenti yakınlarındaki Pietransieri'deki Limmari ormanında, 21 Kasım 1943'te, yerel halkın İtalyan direnişçileri desteklediği şüphesiyle Naziler tarafından katliam gerçekleştirmişti. Katliamda, silahsız 128 sivil yaşamını yitirmişti. Ölenlerin 60'ı kadın, 34'ü 10 yaşından küçük çocuk ve çok sayıda yaşlı olduğu belirtilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AKOM'dan İstanbul için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı
Şehitlerimizi son yolculuğuna uğurluyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
Beşiktaş'ta 2016 yılındaki terör saldırısında şehit olanlar anıldı
Esed rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

Benzer haberler

Almanya, İkinci Dünya Savaşı'ndaki bir katliamdan ötürü İtalya'da tazminat ödeyecek

Almanya, İkinci Dünya Savaşı'ndaki bir katliamdan ötürü İtalya'da tazminat ödeyecek

Almanya'da çevrecilerden Dünya LNG Zirvesi protestosu

İtalya'da muhalefet partisi 5 Yıldız Hareketi, yapısında köklü değişikliğe gitti

Fransa, Almanya ve İngiltere, İran'ın nükleer programını genişletme adımlarını kınadı

Fransa, Almanya ve İngiltere, İran'ın nükleer programını genişletme adımlarını kınadı
İtalya: Türkiye, Suriye'deki durumu kontrol etmede önemli bir muhatap

İtalya: Türkiye, Suriye'deki durumu kontrol etmede önemli bir muhatap
Almanya'da ana muhalefet lideri Merz: Türkiye ile çok daha güçlü şekilde birlikte çalışmalıyız

Almanya'da ana muhalefet lideri Merz: Türkiye ile çok daha güçlü şekilde birlikte çalışmalıyız
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet