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Dünya

İtalya'da olumsuz hava koşulları can aldı

İtalya'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Foggia kenti yakınlarında sele kapılan bir itfaiye şefinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Barış Seçkin  | 18.09.2024 - Güncelleme : 18.09.2024
İtalya'da olumsuz hava koşulları can aldı

Roma

Ülke genelinde etkili olan soğuk, yağışlı ve fırtınalı hava koşulları, bazı noktalarda sel ve su baskınlarına yol açarak hayatı olumsuz etkiliyor.

Ülkenin doğusundaki Foggia kenti yakınlarındaki sel felaketi de bir can kaybına neden oldu.

İtalyan İtfaiyesi, X platformundan yaptığı paylaşımda, Foggia yakınlarında olumsuz hava koşulları nedeniyle yardım götürmeye çalışan itfaiye şefi Antonio Ciccorelli'nin sel sularına kapılarak hayatını kaybettiğini belirtti.

Ölen itfaiye şefinin gelecek ay emekli olmaya hazırlandığı basına yansırken, İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ve Savunma Bakanı Guido Crosetto başsağlığı dileğinde bulundu.

Bu arada, ülkenin ortasındaki bölgelerle kuzey bölgelerini birbirini bağlayan ve güneye kadar uzanan A14 karayolunun da Ancona ile Pescara arasındaki kesiminin de kuvvetli yağış sonrası kısmen sular altında kalması nedeniyle Pescara'ya gidiş yönünün ulaşıma kapandığı kaydedildi.

Meteorolojik verilere göre de ülkede yağışlı hava 48 saat daha etkisini sürdürecek.

Başbakanlık Sivil Savunma Departmanı da bugün için Emilia-Romagna Bölgesi için en yüksek 2. alarm seviyesi olan "turuncu" alarmla bölge halkını, aşırı yağış sebebiyle sel ve su taşkını olabileceği konusunda uyardı.

Emilia-Romagna dışında 11 bölgede de yağışlar için "sarı" ile 3. düzeyde uyarı verildi.

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