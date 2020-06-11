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Dünya

Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Türkiye ile yakın diyalog içindeyiz

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, seyahat uyarısının kaldırılıp kaldırılmaması konusunda Türk hükümeti ve ilgili makamlarla yakın diyalog içinde olduklarını söyledi.

Erbil Başay   | 11.06.2020
Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Türkiye ile yakın diyalog içindeyiz

Berlin

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 12 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin dışişleri bakanlarıyla video konferans yoluyla yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının turizm sektörünü ne kadar etkilediğini bildiğini belirterek, ancak seyahatlerle ilgili en önemli kriterin seyahat edenlerin sağlığı olduğunu ifade etti. 

AB dışındaki üçüncü ülkelerle ilgili genel seyahat uyarısını 31 Ağustos’a kadar uzatmaya karar verdiklerini anımsatan Maas, bu süre içinde teker teker ülkelerle görüşmeler yapılacağını ve bu seyahat uyarısının kaldırılmasının mümkün olup olmayacağını inceleyeceklerini kaydetti.

Maas, bunun, vaka sayısı, sağlık sisteminin kapasitesi, yerinde ne gibi güvenlik önlemlerinin alındığı ve bu ülkeye gidiş geliş uçuşlarının nasıl olacağı gibi kriterlere bağlı olduğunu belirterek, bunları bugünden sonra yoğun bir şekilde inceleyeceklerini aktardı.

Üçüncü ülkelerdeki makamlarla görüşmeler yaptıklarını belirten Maas, “Türkiye ile de hem hükümet hem de ilgili makamlarla yakın diyalog içindeyiz.” ifadesini kullandı.

Kriterleri her hafta inceleyeceklerini ve kriterlerin uygun olması durumunda seyahat uyarısının seyahat tavsiyesi ile değiştirebileceğini vurgulayan Maas, bunun Türkiye için olduğu gibi diğer üçüncü ülkeler için de geçerli olduğunu dile getirdi.

Maas, AB ülkeleri, İngiltere ve Schengen Bölgesi'ndeki ülkeler için seyahat uyarısının 15 Haziran itibarıyla kaldırılacağını kaydetti.

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