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Dünya, Koronavirüs

Almanya’da son 24 saatte 903 kişi Kovid-19’dan hayatını kaybetti

Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 903 kişi öldü.

Cüneyt Karadağ   | 26.01.2021
Almanya’da son 24 saatte 903 kişi Kovid-19’dan hayatını kaybetti

Berlin


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 903 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 52 bin 990’a çıktı.

Ülkede son 24 saatte 6 bin 408 kişiye Kovid-19 tanısı konulurken toplam vaka sayısı 2 milyon 148 bin 77 oldu.

Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda yatan hasta sayısının 4 bin 619 olduğu, bunlardan 2 bin 630'unun entübe edildiği bildirildi.

Ülkede şu ana kadar 1 milyon 783 bin 118 kişiye Kovid-19 aşısı yapıldığı, bunların 228 bin 763'ünün ikinci doz aşısı yapılanlar olduğu kaydedildi.



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