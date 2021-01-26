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Dünya

Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının beşinci turu devam ediyor

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının beşinci turu, 45 kişilik yazım kurulu görüşmeleriyle devam ediyor.

Bayram Altuğ   | 26.01.2021
Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının beşinci turu devam ediyor Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin 5'inci turu Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde Cenevre'de sürdü. Toplantılarda muhaliflerin eş başkanlığını eski Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Hadi el Bahra yaptı.

Cenevre

Esed rejimi, sivil toplum kuruluşları ve Suriye muhalefeti temsilcilerini temsilen 15'er kişiden oluşan anayasanın yazımından sorumlu "Küçük Grup" üyeleri Cenevre'de ikinci gün toplantıları için bir araya geldi.

Türkiye saatiyle 12.30'da başlayan oturumlara BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen başkanlık ediyor.

Toplantılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle basına kapalı gerçekleştiriliyor.

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in Sözcüsü Jennifer Fenton, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, toplantıların gündeminin iş tanımı ve temel iç tüzük doğrultusunda "anayasanın temel ilkeleri" olduğunu aktardı.

Fenton, Özel Temsilci Pedersen'in 29 Ocak'ta görüşmelere ilişkin basın toplantısı düzenleyeceğini belirtti.

Toplantılarda muhaliflerin eş başkanlığını eski Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Hadi el Bahra, rejimin eş başkanlığını ise önceki anayasayı hazırlayan komitede de yer alan hukukçu Ahmed Kuzbari yürütüyor.

Suriye Anayasa Komitesi toplantıları cuma günü sona erecek.

Pedersen, 22 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, taraflara artık anayasayı yazmaya bir yerden başlamaları çağrısında bulunmuştu.





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