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Dünya, Koronavirüs

Almanya’da son 24 saatte 508 kişi Kovid-19’dan hayatını kaybetti

Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 508 kişi öldü.

Cüneyt Karadağ   | 19.02.2021
Almanya’da son 24 saatte 508 kişi Kovid-19’dan hayatını kaybetti

Berlin


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Almanya’da, Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 508 kişinin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 67 bin 206'ya çıktı.

Son 24 saatte 9 bin 113 kişiye Kovid-19 tanısı konulurken toplam vaka sayısı 2 milyon 369 bin 719 oldu.

Ülkede 3 milyon 85 bin kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 1 milyon 635 bin kişiye de ikinci dozu yapıldı.

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