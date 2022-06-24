Dolar
16.81
Euro
17.74
Altın
1,828.26
ETH/USDT
1,220.00
BTC/USDT
21,143.00
BIST 100
2,554.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Muğla Afet Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen toplantının ardından açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

Almanya’da orman yangını nedeniyle 2 yerleşim birimi tahliye edilecek

Almanya’da Brandenburg ile Saksonya sınırında bulunan Gohrischheide bölgesinde çıkan orman yangınından dolayı 2 yerleşim biriminin tahliye edileceği bildirildi.

Erbil Başay   | 24.06.2022
Almanya’da orman yangını nedeniyle 2 yerleşim birimi tahliye edilecek

Berlin

Zeithain Beldesi İtfaiye Sözcüsü Dorit Riedel, yaptığı açıklamada, yangının bölgede 450 hektarlık alana yayıldığını belirterek bu kadar büyük bir yangının son yıllarda bu bölgede görülmediğini ifade etti.

Yangın söndürme çalışmalarına Saksonya tarafında 160 itfaiye erinin katıldığını, Alman ordusuna ait bir helikopterin de bu çalışmaya havadan destek verdiğini aktaran Riedel, Nieska yerleşim biriminin korunmasının öncelik taşıdığını vurguladı.

Riedel, bölgede eski bir askeri eğitim alanı bulunduğu için çalışmalarda zorluk yaşandığına işaret ederek burada ara ara küçük patlamalar meydana geldiğini anlattı.

Ormanlık alanda dar yollardan araçların geçemediğine dikkati çeken Riedel, yangının cepheden gelmesi durumunda tehlike arz edeceğinden ekiplerin geri çekildiğini söyledi.

RBB Televizyonun haberine göre de yangından dolayı bölgedeki Kosilenzien ve Kröblen yerleşim birimleri tahliye edilecek. Bölge için tehlike uyarısı yapıldığı aktarılan haberde, burada yaşayanlara tahliyeye hazırlanmaları, pencere ve kapıları kapalı tutmaları ve klima sistemlerinin kapatılması çağrısında bulunulduğu bilgisi paylaşıldı.

Elbe-Elster beldesi İtfaiye Şefi Steffen Ludewig de sürekli yönü değişen rüzgarın yangını körüklemeye devam ettiğini, başka bölgelerden itfaiye ekipleri talep edildiğini söyledi.

Bölgede dün çıkan yangının kontrol altında alındığı ancak daha sonra rüzgarın etkisiyle yeniden alevlendiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Büyükçekmece'de yoldaki çökme nedeniyle isale hattı zarar gördü
Antalya ve Osmaniye'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
Marmaris'teki yangının başladığı alanı hassas burnuyla 'Kadro' tespit etti
Azerbaycan'dan gelen amfibi uçak, Marmaris'teki orman yangınına müdahale ediyor

Benzer haberler

Almanya’da orman yangını nedeniyle 2 yerleşim birimi tahliye edilecek

Almanya’da orman yangını nedeniyle 2 yerleşim birimi tahliye edilecek

Marmaris'teki yangının başladığı alanı hassas burnuyla 'Kadro' tespit etti

Bakan Kirişci, Hava Araçları Yangın Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti

Antalya'da yaptığı telsiz anonsuyla duygulandıran orman işçisi Marmaris'te de görev başında

Antalya'da yaptığı telsiz anonsuyla duygulandıran orman işçisi Marmaris'te de görev başında
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Büyük ölçüde sıkıntı giderildi ama bugünü takip etmek durumundayız

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Büyük ölçüde sıkıntı giderildi ama bugünü takip etmek durumundayız
Küresel ısınma gelecekte dünyada orman yangını riskini artırabilir

Küresel ısınma gelecekte dünyada orman yangını riskini artırabilir