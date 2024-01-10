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Dünya

Almanya’da makinistler 3 ay içinde üçüncü kez greve gitti

Alman Makinistler Sendikası (GDL), Alman Demiryolları (Deutsche Bahn) ile yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ülke genelinde 3 ay içinde üçüncü kez greve gitti.

Bahattin Gönültaş  | 10.01.2024 - Güncelleme : 10.01.2024
Almanya’da makinistler 3 ay içinde üçüncü kez greve gitti Fotoğraf: Bahattin Gönültaş - AA

Berlin

Alman Demiryollarının yük trenlerindeki makinistlerin iş bırakma eylemi 9 Aralık’ta yerel saatle 18.00'de, yolcu trenlerinde bugün 02.00’de başladı.

Sendikaların üyelerinin iş bırakma eylemi nedeniyle Almanya'nın demir yollarında birçok sefer iptal edildi.

Makinistlerin iş bırakma eylemi, ülke genelinde demir yolu ulaşımında büyük aksaklıklara neden olurken, yüz binlerce kişi tren seferleri iptalleriyle karşı karşıya kalıyor.

Makinistlerin 3 aydan kısa süre içindeki 3. grevinin 12 Ocak saat 18.00'de sona ermesi beklenirken, Alman Demiryolları, şehir içi, şehirler arası ve uzun mesafeli yük ve yolcu treni seferlerini etkileyeceğinden dolayı yolcuları sefer iptalleri ve gecikmelere hazırlıklı olmaları konusunda uyardı. Şirket, müşterilerinden zorunlu olmayan tüm seyahatlerin iptal edilmesini ya da ertelenmesini istedi.

Grev, Alman Demiryollarını sadece acil durum tarifelerini çalıştırmaya zorlarken, şirket, bölgesel seferlerin de büyük ölçüde azaltıldığını açıkladı.

Sendika, maaşlara zam ve çalışma saatlerinin azaltılmasını talep ediyor

Sendika, makinistlerin maaşlarına aylık 555 avro zam ve enflasyonla mücadele için bir defaya mahsus 3 bin avroya kadar ödeme istiyor.

GDL, aynı zamanda ücretlerde herhangi bir kesinti olmaksızın çalışma saatlerinin haftada 38 saatten 35'e düşürülmesini talep ediyor.

Alman Demiryolları ise çalışma saatleri konusunda esneklik teklif ederek, iş gücü sıkıntısı nedeniyle sendikanın çalışma saatlerinin düşürülmesi talebini reddetti.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi sanayi üretiminde düşüş gibi zayıf makroekonomik veriler, alışılmışın dışında yüksek enflasyon, artan faiz oranları ve koalisyon hükümetine yönelik artan eleştirilerle karşı karşıya kalırken, ülke çapındaki demir yolu grevleri Almanya'nın artan ekonomik sorunlarına da katkıda bulunuyor.

Alman Demiryollarının makinistleri 7 Aralık’ta toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ülke genelinde 24 saatlik uyarı grevine gitmişti.

GDL’ye bağlı makinistler, 15-16 Kasım’da da 20 saatlik grev yapmıştı.

Alman Makinistler Sendikası (GDL) Başkanı Claus Weselsky, Alman Televizyon Kanalı ZDF’e yaptığı açıklamada, sendikanın haftalık çalışma saatlerini kademeli olarak azaltmaya hazır olduğunu söyledi.

Weselsky, “Böylece işveren tarafı da personeli eğitme fırsatına sahip olacak. Cuma gününe kadar hiçbir şey elde edemezsek, bir süre ara vereceğiz ve ardından bir sonraki grev turuna başlayacağız.” dedi.

Bu arada, Alman Sanayi Federasyonu (BDI) da grevlere ilişkin yaptığı açıklamada, Alman yük taşımacılığının neredeyse beşte birinin demir yolları üzerinden yapıldığını belirterek, tedarik zinciri sorunları konusunda uyarıda bulundu.

Çiftçilerin protestosu devam ediyor

Öte yandan, Almanya'da ücretler ve çalışma koşulları konusunda işverenler ile sendikalar arasındaki anlaşmazlıklar devam ederken ülkede yeni yılın ikinci haftasında hayatı etkileyecek protestolar da sürüyor.

Ülkede hükümetin tarımsal dizel sübvansiyonu ve araç vergisi muafiyetlerini kaldırma planına karşı çiftçilerce başlatılan protesto eylemleri de devam ediyor.

Her şehirden çiftçiler traktörleriyle şehir merkezlerine gelerek 8 Ocak’ta itibaren nisan ayına kadar sürebilecek yeni bir protesto turu başlatırken, 15 Ocak'ta başkent Berlin'de kitlesel gösteri planlanıyor

Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller Partisi ve Hür Demokrat Partinin oluşturduğu hükümet, çiftçilerin traktörleriyle protestoları ve makinistlerin greve gideceklerini açıklamasıyla yoğun baskı altında kalıyor.

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