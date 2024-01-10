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Dünya

Almanya, Suudi Arabistan'a 150 Iris-T füzesi tedarik edecek

Almanya'nın Suudi Arabistan'a 150 adet Iris-T füzesi tedarik edeceği belirtildi.

Cüneyt Karadağ  | 10.01.2024 - Güncelleme : 10.01.2024
Almanya, Suudi Arabistan'a 150 Iris-T füzesi tedarik edecek

Berlin

Spiegel dergisinin internet sitesinde yer alan habere göre, Almanya Federal Güvenlik Konseyi, 2023 sonunda 150 adet Iris-T füzesinin ihracatına izin verdi.

Karar, Noel'den kısa bir süre önce Şansölye Olaf Scholz ve güvenlikle ilgili bakanlar tarafından alındı.

Ekonomi Bakanlığının füze anlaşmasını Federal Meclis Ekonomik İşler Komisyonuna göndermesiyle üretici firma, Diehl Defence sipariş edilen silahları Suudi Arabistan'a teslim etme imkanına kavuştu.

Bu kararla Alman hükümeti uzun bir aradan sonra ilk kez Riyad'a Alman askeri teçhizatının ihraç edilmesine izin vermiş oldu.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit da başkent Berlin'de yaptığı açıklamada, teslimata izin verildiğini doğruladı.

Hebestreit, "Bu, Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığının bir teslimatı. Bu, Ukrayna'daki Iris-T gibi değil. Bunlar havadan havaya (uçaklardan) kullanılan füzeler." dedi.

Iris-T füzeleri orta mesafeden havadan havaya taktik saldırı ve yerden havaya savunma füzesi olarak kullanılabiliyor.

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