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Dünya

İşgal altındaki Batı Şeria'da ABD Dışişleri Bakanı'nın ziyareti protesto edildi

Filistinliler, Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmek için işgal altındaki Batı Şeria'ya gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın ziyaretini protesto etti.

Qais Omar Darwesh Omar, Muhammed Semiz  | 10.01.2024 - Güncelleme : 10.01.2024
İşgal altındaki Batı Şeria'da ABD Dışişleri Bakanı'nın ziyareti protesto edildi

Ramallah

Filistinliler, Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmek için işgal altındaki Batı Şeria'ya gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın ziyaretini protesto etti.

Blinken'ın Ramallah'a gelişini protesto etmek isteyen çok sayıda Filistinli, kent merkezindeki El-Minare Meydanı'nda toplandı.

Göstericiler, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile Blinken'ın görüşmesinin planlandığı, Devlet Başkanlığı binasına doğru yürümek istedi ancak Filistin güvenlik güçleri buna izin vermedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarındaki ABD'nin rolünü kınadıklarını ifade eden sloganlar atan göstericiler, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin İsrail saldırılarının ortağı olduğunu dile getirdi.

Filistinli aktivist Hişam Ebu Raya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Ramallah ziyaretini protesto etmek için gösteri düzenlediklerini söyledi.

Filistin Yönetimi'nin, Filistin halkına karşı savaşan İsrail'in destekçisi Blinken'ı ağırlamasını kabul etmediklerini anlatan Ebu Raya, "Filistin yönetimine diyoruz ki bu suçlu neden kabul ediliyor? Boykot edilmelidir." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrailli yetkililerle yaptığı görüşmenin ardından bugün Abbas ile görüşmek üzere Ramallah'a geçmişti.

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