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Dünya

Almanya’da Kovid-19 kısıtlamalarını protesto edenlere polis müdahale etti

Almanya’nın başkenti Berlin’de, Kovid-19 kısıtlamalarını protesto etmek isteyenlere polis müdahalede bulundu.

Erbil Başay   | 01.05.2020
Almanya’da Kovid-19 kısıtlamalarını protesto edenlere polis müdahale etti Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş/AA

Berlin

Almanya’nın başkenti Berlin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarını protesto etmek isteyenlere polis müdahalede bulundu.

Bir grup, Rosa-Luxemburg Meydanı’nın yakındaki Linien Caddesi’nde Kovid-19 önlemlerini protesto etmek amacıyla gösteri düzenlemek istedi.

Meydana girişleri ve çevredeki caddeleri kapatarak geniş güvenlik önlemleri alan polis gösteriye izin vermedi.

Polis, hoparlörlerden Kovid-19 tedbirleri kapsamında izinsiz gösteri yapmanın yasak olduğunu hatırlattı ve gösteri için toplananların bölgeden ayrılmalarını istedi.

Uyarılara uymayanlara müdahale eden polis, birçok göstericiyi gözaltına aldı.

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