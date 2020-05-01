Almanya’da Kovid-19 kısıtlamalarını protesto edenlere polis müdahale etti
Almanya’nın başkenti Berlin’de, Kovid-19 kısıtlamalarını protesto etmek isteyenlere polis müdahalede bulundu.
Berlin
Almanya’nın başkenti Berlin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarını protesto etmek isteyenlere polis müdahalede bulundu.
Bir grup, Rosa-Luxemburg Meydanı’nın yakındaki Linien Caddesi’nde Kovid-19 önlemlerini protesto etmek amacıyla gösteri düzenlemek istedi.
Meydana girişleri ve çevredeki caddeleri kapatarak geniş güvenlik önlemleri alan polis gösteriye izin vermedi.
Polis, hoparlörlerden Kovid-19 tedbirleri kapsamında izinsiz gösteri yapmanın yasak olduğunu hatırlattı ve gösteri için toplananların bölgeden ayrılmalarını istedi.
Uyarılara uymayanlara müdahale eden polis, birçok göstericiyi gözaltına aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.