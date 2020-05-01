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Dünya, Koronavirüs

Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 68'e çıktı

Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 68'e yükseldi.

Abdullah Aşıran   | 01.05.2020
Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 68'e çıktı

Rotterdam


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin farklı yerlerinde ikamet eden Türk vatandaşlarından 68'inin Kovid-19'a yenik düştüğünü söyledi.

Dişli, vefat edenlerin en gencinin 38, en yaşlısının ise 96 yaşında olduğunu ifade etti.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 39 bin 791'e, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 bin 893'e çıktı.

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