Euro
7.52
Dolar
6.97
BIST 100
99,127.26
Altın
1,726.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
ABD'den tahliye edilen Türk vatandaşları, Gaziantep Havalimanı'na getiriliyor.
logo
Dünya, Koronavirüs

Almanya’da Kovid-19 kısıtlamaları protesto edildi

Almanya’nın başkenti Berlin’de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) önlemlerini protesto etmek amacıyla yapılan izinsiz gösteride polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Erbil Başay   | 25.04.2020
Almanya’da Kovid-19 kısıtlamaları protesto edildi Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş/AA

Berlin


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Almanya’nın başkenti Berlin’de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) önlemlerini protesto etmek amacıyla yapılan izinsiz gösteride polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Kovid-19 protestocularının ilgniç maskeleri

Almanya’nın başkenti Berlin’de yeni tip korornavirüsün (Kovid-19) önlemlerini protesto etmek amacıyla yapılan gösteride yüzlerce kişi bir araya geldi. Protesto sırasına bazı eylemcilerin koronavirüsten korunmak amaçlı ilginç maskeler taktıkları görüldü. ( Abdulhamid Hoşbaş - Anadolu Ajansı )


Rosa-Luxemburg Meydan’ında izinsiz toplanan yüzlerce kişi, Kovid-19 tedbirlerini protesto etti.

Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı ve çevre yollarını da trafiğe kapattığı izinsiz gösteride, protestocular ellerinde “Alman Anayasası” yazan dövizler taşıdı.

Protestocular, Alman hükümetinin Kovid-19 kısıtlamalarıyla anayasadaki temel hakları ihlal ettiğini savundu.

Hoparlörlerden birçok kez Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan 1,5 metre sosyal mesafe kuralını hatırlatan ve göstericilerin alandan ayrılmasını isteyen polis, kurala ve çağrılara uymayan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan Baden-Württemburg eyaletinin Stuttgart kentindeki Schlossplatz Meydanı’nda da yaklaşık 500 kişinin Kovid-19 önlemlerini protesto ettiği bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 614'e yükseldi
Almanya’da Kovid-19 kısıtlamaları protesto edildi
İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 384'e yükseldi
Dünya genelinde Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 200 bini geçti
Fas'ta Kovid-19'dan vefat edenlerin cenazelerinin yıkanmamasına cevaz verildi

Benzer haberler

Almanya’da Kovid-19 kısıtlamaları protesto edildi

Almanya’da Kovid-19 kısıtlamaları protesto edildi

Lübnan'ın birçok kentinde ekonomik kriz protesto edildi

Irak’ta yeniden başlayan hükümet karşıtı gösterilerde 1 kişi öldü

Hindistan'da binlerce kişi sokağa çıkma yasağını protesto etti

Hindistan'da binlerce kişi sokağa çıkma yasağını protesto etti