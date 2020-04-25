Euro
7.52
Dolar
6.97
BIST 100
99,127.26
Altın
1,726.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail, Kovid-19 nedeniyle Doğu Kudüs'teki dükkanlara ramazan ayına özel tedbirler getirdi

İsrail yönetimi, yeni tip koronavirüs ile mücadeleyi gerekçe göstererek işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan dükkanların iftar öncesinden başlayıp sahura kadar kapatılması kararı aldı.

Mustafa Deveci   | 25.04.2020
İsrail, Kovid-19 nedeniyle Doğu Kudüs'teki dükkanlara ramazan ayına özel tedbirler getirdi Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

İsrail yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleyi gerekçe göstererek işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan dükkanların iftar öncesinden başlayıp sahura kadar kapatılması kararı aldı.

Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'nın da içinde yer aldığı Doğu Kudüs'te, Kovid-19 nedeniyle iftar öncesi tatlı telaşı, geçmiş yıllara göre oldukça düşük seviyede kalıyor.

İsrail yönetimi, eczaneler hariç kentteki dükkanların 18.00 ile 03.00 arasında kapatılması kararlaştırıldı. Bu kurala uymayanlara 5 bin yeni İsrail şekeli (9 bin 905 lira) ceza uygulanacağı ilan edildi.

Ramazanın ikinci gününü geride bırakan Doğu Kudüs'teki esnafın saat 18.00'den itibaren dükkanlarını kapatması nedeniyle kent adeta hayalet şehre dönüyor.

İsrail Sağlık Bakanlığı, söz konusu tedbirlerin 3 Mayıs'a kadar uygulanacağını duyurmuştu.

Filistin Sağlık Bakanının verilerine göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 144 Kovid-19 vakası bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı 820 bini geçti
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 614'e yükseldi
Almanya’da Kovid-19 kısıtlamaları protesto edildi
İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 384'e yükseldi
Dünya genelinde Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 200 bini geçti

Benzer haberler

İçişleri Bakanı Soylu'dan fırıncılara teşekkür

İçişleri Bakanı Soylu'dan fırıncılara teşekkür

Dünya genelinde Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı 820 bini geçti

Milli Savunma Bakanlığı, yabancı ülkelerde görevli Mehmetçiğin ilk iftar görüntülerini paylaştı

İsrail, Kovid-19 nedeniyle Doğu Kudüs'teki dükkanlara ramazan ayına özel tedbirler getirdi

İsrail, Kovid-19 nedeniyle Doğu Kudüs'teki dükkanlara ramazan ayına özel tedbirler getirdi

Sağlık Bakanı Koca: Son 24 saatte taburcu olanların sayısı yeni hastaların sayısından 984 fazla

Sağlık Bakanı Koca: Son 24 saatte taburcu olanların sayısı yeni hastaların sayısından 984 fazla
İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 384'e yükseldi

İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 384'e yükseldi