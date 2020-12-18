Euro
9.35
Dolar
7.64
BIST 100
1,408.32
Altın
1,883.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ve Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran, Kiev’de 4’lü basın toplantısı düzenliyor İstanbul Cevizlibağ, E5 Karayolunda trafik yoğunluğu.
logo
Dünya, Koronavirüs

Almanya’da Kovid-19 aşısı yapılacak öncelikli gruplar belirlendi

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı 27 Aralık’ta toplu aşılamaya başlanmasının planlandığı Almanya’da aşının yapılacağı öncelikli gruplar belirlendi.

Erbil Başay   | 18.12.2020
Almanya’da Kovid-19 aşısı yapılacak öncelikli gruplar belirlendi

Berlin


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Almanya’da Sürekli Aşı Komisyonu (STIKO) ve Ulusal Bilim Akademisi Loepoldina’nın tavsiyeleri doğrultusunda ülkede toplu Kovid-19 aşılamasına ilişkin “öncelikli grupların” yer aldığı aşılama planlaması hazırlandı.

Planlamaya göre yüksek önceliği olan ilk grupta 80 yaş üstündekiler ve yaşlı bakımevlerinde kalanların yanı sıra yoğun bakımda ve acil servislerde çalışan sağlık personeli ile yaşlı bakımevlerinde çalışanlar bulunuyor.

İkinci grupta 70 yaş üstündekiler, demans hastaları, organ nakli yapılan kişiler, mülteci ve evsizlerin barındığı yurtlarda yaşayanlar yer alıyor.

Üçüncü grup da 60 yaş üstündekiler, kronik hastalar, devlet kurumlarında önemli pozisyonda bulunanlar, öğretmenler, eğitmenler ve perakende sektöründe çalışanlarından oluşuyor.

Sağlık Bakanı Jens Spahn düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19’dan dolayı hayatını kaybeden her iki kişiden birinin 80 yaşın üstünde olduğunu belirterek, bundan dolayı yaşlı bakımevlerinde yaşayanların ilk önce aşılanması gerektiğini söyledi.

Spahn, bu süreçte en zayıfları korumayı hedeflediklerini belirtti.

Almanya’da 2021’in ilk çeyreğinde 11 milyon ila 13 milyon aşı dozunun hazır olacağını ifade eden Spahn, ancak bu süreç içinde başka aşıların kullanım onayı alması durumunda bu sayının yükseleceği bilgisini paylaştı.

Herkesi sırasını beklemeye çağıran Spahn, pandemi sürecinde temas kurallarına da uyulmasını istedi.

Ülkede eyaletlerin sorumluluğunda 400’ün üzerinde aşı merkezi kuruldu. Bunun yanı sıra yaşlı bakımevlerinde aşılama faaliyetlerini yürütecek mobil aşı ekipleri oluşturulacak.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri aşılamalara başlamak için AB'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansının (EMA) gelecek hafta başında Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşıya onay vermesini bekliyor. EMA, onay toplantısının 21 Aralık'ta yapılacağını duyurmuştu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Aşılamalar 27, 28 ve 29 Aralık'ta AB genelinde başlayacak." açıklamasında bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Slovakya Başbakanı Matovic’in Kovid-19 testi pozitif çıktı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 318 bine yaklaştı
Bir ayda 6 ferdini Kovid-19'dan kaybeden aileden 'cenazelerde dikkatli olun' çağrısı
Bulaşıcı hastalık aşılarına 'Acil Kullanım Onayı' verilebilmesi Kovid-19'la mücadeleyi güçlendirecek
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 53 milyonu geçti

Benzer haberler

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 318 bine yaklaştı

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 318 bine yaklaştı

Bir ayda 6 ferdini Kovid-19'dan kaybeden aileden 'cenazelerde dikkatli olun' çağrısı

Bulaşıcı hastalık aşılarına 'Acil Kullanım Onayı' verilebilmesi Kovid-19'la mücadeleyi güçlendirecek

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 53 milyonu geçti

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 53 milyonu geçti
Hollanda'da günlük en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

Hollanda'da günlük en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
ABD Başkan Yardımcısı Pence ve eşi canlı yayında Kovid-19 aşısı oldu

ABD Başkan Yardımcısı Pence ve eşi canlı yayında Kovid-19 aşısı oldu