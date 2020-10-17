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Dünya

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier karantinaya alındı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in, yakın korumasının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle önlem amaçlı karantinaya alındığı bildirildi.

Mesut Zeyrek   | 17.10.2020
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier karantinaya alındı

Köln

Almanya Federal Cumhurbaşkanlığı Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, yakın korumasının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle önlem amaçlı karantinaya alındı.

Steinmeier'e Kovid-19 testi yapıldığı belirtilen açıklamada, sonucun henüz çıkmadığı belirtildi.

Mart ayı sonunda, Başbakan Angela Merkel de enfeksiyon kapan bir doktorla temas kurduğu için önlem olarak yaklaşık iki hafta evde karantinaya alınmıştı. Bu süre zarfında Merkel'e üç korona testi yapılmış ve testlerin üçü de negatif çıkmıştı.

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