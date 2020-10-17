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Dünya

Cezayir'deki Barış Toplumu Hareketi: Fransa'nın Afrika'da yaptıkları işgal dönemindekilerden beter

Cezayir'deki Barış Toplumu Hareketi'nin Başkanı Abdurrezzak Mukri, Fransa'nın Afrika ülkelerinde yaptıklarının işgal döneminde yaptıklarından daha kötü olduğunu söyledi.

Abderrazak Boulkemh,Çağrı Koşak   | 17.10.2020
Cezayir'deki Barış Toplumu Hareketi: Fransa'nın Afrika'da yaptıkları işgal dönemindekilerden beter

Cezayir

Cezayir'deki en büyük İslami eğilimli parti Barış Toplumu Hareketi'nin Başkanı Abdurrezzak Mukri, Barış Toplumu Hareketi'nin başkent Cezayir'deki genel merkezinde düzenlenen toplantısında, Fransa'nın Afrika'ya yönelik politikasını eleştirerek, "Fransa'nın Afrika ülkelerinin bağımsızlıklarını kazanmasından sonra yaptıkları, işgal dönemindekilerden beter." dedi. 

Afrika ülkelerindeki kötü yaşam koşullarına işaret eden Mukri, "Afrika ülkelerine, halkın yoksulluğuna ve zenginliğinin nasıl sömürüldüğüne bakarsanız, bugününün ve geleceğinin talan edildiğini görürsünüz." diye konuştu.

Mali ve Nijer'e yaptığı ziyareti anlatan Mukri, "Yoksulluğun ve muhtaçlığın ne durumda olduğunu gördüğünüzde afallıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Dünyanın en yoksul ülkelerinden Nijer'de Fransa'nın nükleer enerji şirketi Areva vasıtasıyla uranyum çıkardığını belirten Mukri, Mali'deki kaotik duruma da Fransa'nın bu ülkedeki nüfuzunu koruma hırsının neden olduğuna dikkati çekti.

Mukri, Afrika ülkelerinde gençlerin çok sayıda entelektüel ve akademisyenin "uyanış" içerisinde olduğunu dile getirerek, "Fransa'nın bölgedeki varlığının tehlike arz ettiğinin ve bölgedeki çıkarlarının farkındalar." şeklinde konuştu.

Fransa'nın "Anayasa referandumu" açıklamasına tepki

Mukri, Fransa'nın Cezayir'e yaklaşımını da eleştirdi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın Anayasa referandumuna destek açıklamasını "Fransız vesayetinin devamı" olarak nitelendiren Mukri, "Cezayir'de siyasi, kültürel ve ekonomik anlamda kendisini gösteren Fransız vesayetinin devam etmesini kabul edemeyiz." ifadelerini kullandı.

Cezayir Meclisi, Anayasa değişikliği referandumunun Cezayir Bağımsızlık Savaşı'nın yıl dönümü olan 1 Kasım'da yapılmasını onaylamıştı.

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