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Dünya

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’den Kovid-19 salgınında evden çalışma çağrısı

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan yeni vaka sayılarından dolayı işverenlere, çalışanlarına evden çalışma imkanı vermeleri çağrısında bulundu.

Erbil Başay   | 15.01.2021
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’den Kovid-19 salgınında evden çalışma çağrısı

Berlin

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Alman Sendikalar Birliği (DGB) Başkanı Reiner Hoffmann ve Almanya İşverenler Birliği (BDA) Başkanı Rainer Dulger ile düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19’a yakalananların sayısının hala yüksek olduğunu söyledi.

Kovid-19 kaynaklı ölümlerin yüksek sayıda olmasının da üzücü ve acı verici olduğunu ifade eden Steinmeier, İngiltere ve Güney Afrika’da ortaya çıkan ve Almanya’da da birkaç yerde tespit edilen virüsün mutasyona uğrayan türünün enfeksiyon tehlikesini artırmasından endişe duyduğunu belirtti.

Steinmeier, bu nedenle DGB ve BDA başkanlarıyla mümkün olan her yerde iş yerlerindeki temasları azaltma çağrısında bulunduğunu aktararak, "Şirketlere, insan kaynaklarından sorumlu olanlara ve yöneticilere ortak çağrıda bulunuyoruz. Evden çalışmaya imkan verin. Bunun nasıl ve nerede yapılabileceğini ve nasıl başarılabileceğini en iyi siz bilirsiniz. Bu, her zamankinden daha fazla gerekli." ifadelerini kullandı.

Çalışanlardan da fırsat bulduklarında evden çalışmalarını isteyen Steinmeier, "Mecbur kalmadıkça ofise gitmeyin. Evden çalışmanız iş arkadaşlarınızı da korur." şeklinde konuştu.

Steinmeier hastanelerde, üretim şirketlerinde, ticari işletmelerde ve lojistik alanlarında evden çalışma imkanı olmayan çalışanlara teşekkür ederek, buralarda işverenlerin çalışanların sağlıklarını korumak için gerekli tüm hijyen önlemlerini almalarını talep etti.

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