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Dünya

Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'ya Leopard tankları göndereceklerini duyurdu

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin, Ukrayna'ya verdiği askeri desteği daha da güçlendireceğini ve Leopard 2 ana muharebe tankları sağlamaya karar verdiklerini açıkladı.

Cüneyt Karadağ   | 25.01.2023
Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'ya Leopard tankları göndereceklerini duyurdu

Berlin

Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit tarafından yapılan yazılı açıklamada, Scholz'un bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında söz konusu kararı duyurduğu ve "Bu karar, Ukrayna'yı elimizden gelen en iyi şekilde destekleme yönündeki bilinen çizgimizi takip etmektedir. Uluslararası alanda yakın bir koordinasyon ve uyum içerisinde hareket ediyoruz." dediği aktarıldı.

Açıklamada kararın, Almanya'nın en yakın Avrupalı ve uluslararası ortaklarıyla gerçekleştirilen yoğun istişarelerin bir sonucu olduğu vurgulandı.

Karardaki amacın, Ukrayna için Leopard 2 tanklarıyla iki tank taburunu hızla bir araya getirmek olduğu ifade edilerek ilk adımda Almanya'nın silahlı kuvvetler envanterinden 14 adet Leopard 2 A6 tankından oluşan bir bölük sağlayacağı belirtildi.

Diğer Avrupalı ortakların da Ukrayna'ya Leopard-2 tanklarını verecekleri aktarılan açıklamada, Ukraynalı askerlerin Leopard tanklarıyla ilgili eğitiminin Almanya'da hızlı bir şekilde başlayacağı kaydedildi.

Ukrayna'ya destek paketinin, eğitimin yanı sıra lojistik, mühimmat ve sistemlerin bakımını da içereceği ifade edildi.

Almanya'nın, Leopard-2 tanklarını envanterlerinden Ukrayna'ya hızlı bir şekilde teslim etmek isteyen ülkelere, bunların sevkiyatı için onay vereceği belirtildi.

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