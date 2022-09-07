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Dünya

Almanya Başbakanı Scholz ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy telefonda görüştü

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cüneyt Karadağ   | 07.09.2022
Almanya Başbakanı Scholz ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy telefonda görüştü

Berlin

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Scholz'un Zelenskiy ile Ukrayna'daki askeri, insani ve ekonomik durum ile yeniden yapılanma da dahil daha fazla somut destek imkanları hakkında görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi.

Görüşmede Scholz'un ülkesinin Ukrayna'yı askeri açıdan olduğu kadar siyasi, mali ve insani açıdan da desteklemekten vazgeçmeyeceğini ilettiği vurgulandı.

Scholz ve Zelenskiy'nin, Zaporijya Nükleer Santrali'nin güvenliği ve korunması ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının raporunun ve tavsiye edilen tedbirlerin önemi konusunda hemfikir oldukları belirtildi.



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