Euro
6.53
Dolar
5.89
BIST 100
121,474.80
Altın
1,556.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Libya

Almanya Başbakanı Merkel: Libya için kapsamlı bir plan konusunda anlaştık

Almanya Başbakanı Merkel, Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla Berlin'de düzenlenen konferansa ilişkin, "Libya Konferansı BM'nin Libya'daki barış çabalarına katkı sundu. Kapsamlı bir plan konusunda anlaştık." dedi.

Cüneyt Karadağ,Erbil Başay   | 19.01.2020
Almanya Başbakanı Merkel: Libya için kapsamlı bir plan konusunda anlaştık

Berlin

Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen konferans sona erdi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in davetiyle yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı konferans 4 saatten fazla sürdü. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konferans sırasında ayrı bir odada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Almanya Başbakanı Merkel ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ayrı ayrı görüştüğü öğrenildi.

Merkel: Kapsamlı bir plan konusunda anlaştık

Zirvenin ardından Merkel, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve BM'nin Libya Temsilcisi Ghassan Salame basın toplantısı düzenliyor.

Merkel, burada yaptığı konuşmada, "Libya Konferansı BM'nin Libya'daki barış çabalarına katkı sundu. Kapsamlı bir plan konusunda anlaştık." dedi. 

Merkel, şunları kaydetti:

"5 artı 5 kişilik askeri bir komitenin oluşması için isimler verildi." 

Guterres: Askeri komiteyi Cenevre'de toplayacak duruma geldik

BM Genel Sekreteri Guterres de yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki günlerde askeri komiteyi Cenevre'de toplayacak duruma geldik." ifadelerini kullandı. 

Guterres, toplantıya katılan tüm tarafların ateşkesi destekleme taahhüdünde bulunduğunu bildirdi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Alman ekonomisi için 'altın yılların' sonu mu?
Berlin Konferansı Libya krizini çözebilir mi?
Sudan’da güvenlik birimleri savaşı
İsrail jeopolitiğini yeniden okumak: İran-Umman-Libya üçgeni
İran yol ayrımında

Benzer haberler

Almanya Başbakanı Merkel: Libya için kapsamlı bir plan konusunda anlaştık

Almanya Başbakanı Merkel: Libya için kapsamlı bir plan konusunda anlaştık

Pompeo'dan Berlin'de Libya diplomasisi

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Libya'da 'iç savaş' uyarısı

Berlin'deki Libya Konferansı başladı

Berlin'deki Libya Konferansı başladı
Bakan Çavuşoğlu: Libya'da acil ateşkese ihtiyaç var

Bakan Çavuşoğlu: Libya'da acil ateşkese ihtiyaç var
Cumhurbaşkanı Erdoğan Berlin'de Türklerin sevgi gösterileriyle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Berlin'de Türklerin sevgi gösterileriyle karşılandı