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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkan Erdoğan, Berlin'deki temaslarını tamamlayarak özel uçak "TRK" ile Türkiye'ye döndü.

Sefa Mutlu   | 19.01.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in davetine icabetle, Libya konusunda gerçekleştirilen zirve için bulunduğu Berlin'deki temaslarını tamamlayarak yurda döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak "TRK", saat 23.50'de Atatürk Havalimanı'na indi.

Erdoğan'ı havalimanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan karşıladı.

Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yurda döndü.

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