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Dünya, Koronavirüs

Almanya Başbakanı Merkel, Federal Meclis’te Kovid-19 tedbirlerini savundu

Almanya Başbakanı Merkel, yeni tip koronavirüs salgının yayılmasını önlemek için alınan tedbirleri savunarak bu kararların demokrasinin kurallarına göre alındığını söyledi.

Erbil Başay   | 11.02.2021
Almanya Başbakanı Merkel, Federal Meclis’te Kovid-19 tedbirlerini savundu Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş/AA

Berlin


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Federal Meclis’te yaptığı konuşmada, dün eyalet başbakanlarıyla Kovid-19 tedbirlerinin 7 Mart’a kadar uzatılmasına ilişkin sebepleri anlattı.

Virüsün yayılmaması için yapılan mücadelede yüksek bir bedel ödendiğini dile getiren Merkel, alınan tedbirlerin insanlar için ne anlama geldiğini bir gün bile unutmadığını söyledi.

Merkel, şimdiye kadar sağlık sisteminin kapasitesinin sonuna gelmesinin engellendiğini belirterek “Tüm tedbirler demokrasimizin kurallarına göre kararlaştırıldı. Bu onları yasal yapıyor. Ancak bir demokraside bu kısıtlamaları gerektiğinden bir gün fazla sürdürmeme yükümlüğünde olduğumuzu da çok iyi biliyorum. Bu tedbirlerin sebepleri ortadan kalktığında bunlar kaldırılmalı. Hükümetin hedefi de bu.” değerlendirmesinde bulundu.

Aşılamanın başladığını, tedbirler sonucunda enfeksiyon sayılarının azaldığına işaret eden Merkel, ancak şimdi mutasyona uğrayan virüs türlerinin tehlikesinin bulunduğunu vurguladı.

"Üç virüs türü de Almanya’da görüldü." diyen Merkel, bunların daha agresif ve daha bulaşıcı olduğunu aktardı.

Merkel, mutasyona uğramış virüslerin üstün gelmesi ve asıl virüsün yerine geçmelerinin zaman meselesi olduğunu belirterek bunun engellenmesi ve yeni vaka sayılarının artmaması için dikkatli olunması ve önlemlere katı bir şekilde uyulmasını istedi.

Kışın sert geçtiğini ve salgınla mücadelede sabırlı olunması gerektiğine dikkati çeken Merkel, pandemiyi sadece birlikte mağlup edilebileceklerini vurguladı.

Merkel, eyalet başbakanlarıyla dün video konferans yoluyla yaptığı toplantıda, Kovid-19 ile mücadele kapsamında 14 Şubat’a kadar geçerli olan tedbirlerin 7 Mart’a kadar uzatılması kararı almıştı.

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