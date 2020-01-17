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Dünya

Almanya Başbakanı Merkel 24 Ocak'ta Türkiye'ye geliyor

24 Ocak'ta Türkiye'ye gelecek olan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da görüşecek.

Cüneyt Karadağ   | 17.01.2020
Almanya Başbakanı Merkel 24 Ocak'ta Türkiye'ye geliyor

Berlin

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Merkel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da bir araya geleceğini ifade etti. Seibert, görüşmede uluslararası konuların yanı sıra ikili ilişkilerin gündemde olacağını belirtti.

Seibert, ziyaret çerçevesinde Merkel ve Erdoğan'ın Türk Alman Üniversitesi kampüsünün açılışına katılacaklarını da kaydetti.

Bunun yanında, Merkel'in Türk Alman Ticaret Odasının davetine katılarak ekonomi çevreleriyle bir araya geleceği, Türkiye'deki sivil toplum kuruluş temsilcileriyle görüşmesinin de beklendiği aktarıldı. 




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