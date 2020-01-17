İran'da rejim yanlılarından ABD karşıtı gösteri
İran'ın başkenti Tahran başta olmak üzere ülkenin çeşitli şehirlerinde rejim yanlıları ABD karşıtı gösteri düzenledi.
Tahran
İran'ın başkenti Tahran'da 8 yıl aradan sonra ülke lideri Ali Hamaney'in kıldırdığı cuma namazından çıkan kalabalık, düzenledikleri gösteride, ABD bayrağı yaktı.
İran'ın Gülistan, Ahvaz, Meşhed, Kum, Yezd, Simnan, Kirman ve diğer şehirlerinde rejim yanlılarının düzenlediği gösterilerde Kasım Süleymani ve rejim yanlısı sloganlar atıldı.
Gösteriler sırasında, geçen hafta düzenlenen rejim karşıtı eylemler de protesto edildi ve bu gösterilerde yer alanlar "fitneci" olmakla suçlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.