Euro
8.77
Dolar
7.40
BIST 100
1,085.98
Altın
1,958.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Parti Sözcüsü Öztrak, MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya, Libya

Almanya, BAE’den Hafter üzerindeki nüfuzunu kullanmasını istiyor

Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri’nden Libya'da Hafter üzerindeki nüfuzunu kullanmasını talep ediyor.

Erbil Başay   | 17.08.2020
Almanya, BAE’den Hafter üzerindeki nüfuzunu kullanmasını istiyor

Berlin

Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter üzerindeki nüfuzunu kullanmasını talep ediyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Libya’nın başkenti Trablus’ta yaptığı açıklamada, şu an Libya’da aldatıcı bir sükunetin yaşandığını ifade ederek, Libya’daki iki tarafın ve onların uluslararası müttefiklerinin ülkeyi silahlandırmaya devam ettiğini belirtti.

Maas, Trablus’ta Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala ve İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile bu durumu ve Sirte’nin çevresinde askerden arındırılmış bir bölgenin oluşturulmasının teşvik edilmesi konusunu görüşeceğini dile getirdi.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonunun (UNSMIL) bu konuda iyi bir öneri sunduğuna dikkati çeken Maas, petrol ihracat yasağının son bulması ve petrol gelirlerinin adil bir şekilde dağıtılmasının da Libya’daki ihtilafın çözümü için önemli olduğunu kaydetti.

Maas, Libya’daki görüşmelerde ayrıca düzensiz göçmen konusunun da ele alınacağı bilgisini paylaştı.

Libya’nın ardından Abu Dabi’ye geçeceğini aktaran Maas, burada muhataplarıyla Libya’daki ihtilafın yanı sıra İran, Suriye, Katar ve Lübnan konularını görüşeceğini belirtti.

BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan’ı İsrail ile yaptıkları normalleşme anlaşmasından dolayı tebrik edeceğini söyleyen Maas, "İsrail ile ilgili gelişmeler ışığında, Libya konusunda da Abu Dabi'den olumlu sinyaller almayı umuyoruz. BAE, General Hafter üzerinde etkiye sahip ve bunu Berlin sürecine uygun olarak kullanmalarını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Maas, sadece siyasi sürece katılanların Libya’nın geleceğinin bir parçası olabileceklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'u atlatanlardan hafif vakalarda dahi sürekli bağışıklık işaretleri görüldü
İran'da Kovid-19'dan son 24 saatte 165 kişi hayatını kaybetti
Kapadokya pandemi sürecinde günübirlikçi yerli turistleri ağırlıyor
Tatilde tedbirsizliğin bedeli: Son 45 günün en yüksek vaka sayısı
Çin'de 22, Güney Kore'de 197 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Benzer haberler

Almanya, BAE’den Hafter üzerindeki nüfuzunu kullanmasını istiyor

Almanya, BAE’den Hafter üzerindeki nüfuzunu kullanmasını istiyor

Almanya'da Türk gence 'George Floyd' muamelesi

Kovid-19 krizinde Alman firmaların kredi talebi arttı

Libya ordusu: Rusya'ya ait 6 kargo uçağıyla Hafter'e yeni sevkiyatlar yapıldı

Libya ordusu: Rusya'ya ait 6 kargo uçağıyla Hafter'e yeni sevkiyatlar yapıldı
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı
Libya'da Hafter kontrolündeki Sebha'da halk kötüleşen yaşam şartlarını protesto etti

Libya'da Hafter kontrolündeki Sebha'da halk kötüleşen yaşam şartlarını protesto etti