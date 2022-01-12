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Dünya, Koronavirüs

Alman parlamentosunda Kovid-19 tedbirleri sertleştirildi

Alman Federal Meclisinde (Bundestag) Kovid-19 salgını nedeniyle alınan önlemler sertleştirildi.

Cüneyt Karadağ   | 12.01.2022
Alman parlamentosunda Kovid-19 tedbirleri sertleştirildi

Berlin

Meclis Başkanlığı basın biriminden yapılan yazılı açıklamada, genel kurul salonuna girecek milletvekilleriyle komisyon toplantıları ile etkinliklere katılmak isteyen gazeteci ve ziyaretçiler için "2 G plus" kuralı getirildi. Kurala göre, iki doz aşılanmış veya iyileşmiş olanların ayrıca günlük test sonucu ibraz etmeleri gerekecek.

Kovid-19'a yakalanıp iyileşen ve iki aşısını olan milletvekilleri ek olarak negatif test sonucunu sunmaları durumunda meclis genel kurul salonuna girebilecek, 3. doz yani hatırlatma aşısı olanlar ise test yaptırmaktan muaf tutulacak.

Aşı karşıtı olan aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partili (AfD) bazı milletvekilleri ise oturumları test sonuçlarını ibraz ettikten sonra sadece ziyaretçi bölümünden takip edebiliyor.

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