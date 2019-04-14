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Dünya

Alman istihbaratından aşırı sağ uyarısı

Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Haldenwang, farklı aşırı sağcı grupların birbiriyle yoğun bir ağ kurduklarını gözlemlediklerini belirtti.

Erbil Başay   | 14.04.2019
Alman istihbaratından aşırı sağ uyarısı

Berlin

Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı (İç İstihbarat Servisi) Başkanı Thomas Haldenwang, Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, son yıllardaki gelişmelerin aşırı sağcı oluşumlara daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini gösterdiğini ifade etti. 

Aşırı sağ tehlikesine işaret eden Haldenwang, "Çeşitli aşırı sağcı grupların birbirleriyle yoğun bir ağ kurduklarını gözlemliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Haldenwang, aşırı sağcı çevreler ile mevcut siyasi gidişattan memnun olmayan popülist "protestocu vatandaşlar" arasındaki sınırın da giderek belirsizleştiğini kaydetti.

Terör örgütü DEAŞ konusunda da uyarılarda bulunan Haldenwang, örgütün Suriye ve Irak'ta yeraltında varlığına devam ettiğini belirterek "DEAŞ ile ilgili tehlikenin geçtiğini söyleyemeyiz. Hala saldırı planlandığına dair çok sayıda ipucumuz var. Almanya'da her zaman bir saldırı olabileceğini hesaba katmamız gerekiyor." dedi.

Aşırıcıların ve teröristlerin dikkat çekmeden birbiriyle nasıl iletişim kurabileceklerini iyi bildiğini vurgulayan Haldenwang, internet ile bu kişilerin iletişim imkanlarının çok arttığının, bundan dolayı yasaların modern iletişim dünyasına uyarlanması gerektiğinin altını çizdi.


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