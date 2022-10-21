Dolar
18.59
Euro
18.33
Altın
1,654.98
ETH/USDT
1,298.40
BTC/USDT
19,163.00
BIST 100
3,934.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ziyareti sırasında kaza geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ı Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.
logo
Dünya

Aliyev'den "kaderin hükmüyle devletlerinden ayrı düşen" Azerbaycanlılara mesaj

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Kaderin hükmüyle devletimizden ayrı düşen Azerbaycanlılara yardım etmek, onların gelişmesi ve kendi tarihi vatanlarıyla bağlarını hiçbir zaman koparmamaları için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Ruslan Rehimov   | 21.10.2022
Aliyev'den "kaderin hükmüyle devletlerinden ayrı düşen" Azerbaycanlılara mesaj

Bakü

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'i kabulünde yaptığı konuşmada Azerbaycan olarak Türk dünyasının birliğini güçlendirmek için mümkün olan her şeyi yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Aliyev, Türk dünyasının TDT üyesi ülkelerin sınırlarından kat kat büyük olduğunu vurgulayarak geniş dünya coğrafyasında yaşayan Türkçe konuşan halkların temsilcileriyle ilişkilere ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Azerbaycan olarak TDT üyelerinin birliğini güçlendirmek için her şeyi yapacaklarını, dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan on milyonlarca kan kardeşlerini destekleyeceklerini ifade eden Aliyev, "Azerbaycan sınırları dışında yaşayan Azerbaycanlıların sayısı Azerbaycan'da yaşayanlardan birkaç kat daha fazladır. Onların güvenliği, hakları ve esenlikleri bizim için büyük önem taşımaktadır. Biz, kaderin hükmüyle devletimizden ayrı düşen Azerbaycanlılara yardım etmek, onların gelişmesi, Azerbaycan dil, kültür ve geleneklerini korumaları ve kendi tarihi vatanlarıyla bağlarını hiçbir zaman koparmamaları için elimizden geleni yapacağız." şeklinde konuştu.

Türk devletlerinin tüm liderlerinin, bu veya diğer ülkelerdeki kardeşlerinin haklarının sağlanmasına büyük önem verdiğini de bildiğini anlatan Aliyev, "Bu nedenle önümüzdeki yıllarda, kaderin hükmüyle TDT üyesi ülkelerin sınırları dışında yaşayan kardeşlerimizin hakları, güvenlikleri ve milli kimlikleri konularını teşkilat kapsamında ciddi şekilde müzakere etmemiz gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk, Azerbaycanlı ve Pakistanlı AKINCI operatörleri mezun oldu
Siirt'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Milli Savunma Bakanı Akar'dan yerli ve milli savunma sanayi vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Binali Yıldırım'ı hastanede ziyaret etti
Demokrat Parti Ordu Milletvekili Enginyurt hakkında fezleke düzenlendi

Benzer haberler

Aliyev'den "kaderin hükmüyle devletlerinden ayrı düşen" Azerbaycanlılara mesaj

Aliyev'den "kaderin hükmüyle devletlerinden ayrı düşen" Azerbaycanlılara mesaj

İlham Aliyev'den Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Amreyev'e "Dostluk Nişanı"

İlham Aliyev, Binali Yıldırım'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye Dünyada önemli güç merkezidir

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye Dünyada önemli güç merkezidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normalleşme süreçleri en iyi şekilde değerlendirilmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normalleşme süreçleri en iyi şekilde değerlendirilmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Azerbaycan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Azerbaycan'a gidecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet