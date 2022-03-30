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Dünya

Aliyev ve Paşinyan yeniden Brüksel'de bir araya gelecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile üçlü toplantı için buluşacak.

Selen Temizer   | 30.03.2022
Aliyev ve Paşinyan yeniden Brüksel'de bir araya gelecek

Brüksel

AB Konseyince, üç liderin görüşeceği toplantının 6 Nisan'da yapılacağı duyuruldu.

Liderler, son olarak 14 Aralık 2022'de yine Brüksel'de bir araya gelmişti. Michel, Paşinyan ve Aliyev ile önce ayrı ayrı daha sonra üçlü akşam yemeğinde görüşmüştü. Basına kapalı görüşmeler hakkında açıklama yapılmamıştı.

Aliyev ve Paşinyan, daha önce Rusya'nın Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile üçlü görüşmede bir araya gelmişti.

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