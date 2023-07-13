Dolar
26.15
Euro
29.22
Altın
1,960.14
ETH/USDT
1,882.50
BTC/USDT
30,552.00
BIST 100
6,425.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Aliyev ve Paşinyan 15 Temmuz'da Brüksel'de bir araya gelecek

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Brüksel'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'le bir araya geleceğini bildirdi.

Yavuz Aydın  | 13.07.2023 - Güncelleme : 13.07.2023
Aliyev ve Paşinyan 15 Temmuz'da Brüksel'de bir araya gelecek Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Ankara

Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Paşinyan, 15 Temmuz'da Brüksel'de Aliyev ve Michel ile üçlü toplantı gerçekleştireceklerini söyledi.

Paşinyan, öngörülen buluşmada, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanacak barış anlaşması görüşmelerinde ilerleme kaydedileceğini ümit ettiğini belirtti.

Aliyev, Paşinyan ve Michel, 14 Mayıs'ta Brüksel'de üçlü toplantıda bir araya gelmiş ve 1 Haziran'da Moldova'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un da katılımıyla beşli toplantı yapmıştı.

Michel, barış anlaşması, ulaştırma, güvenlik ve sınır belirleme çalışmaları gibi tüm başlıkları değerlendirdiklerini aktararak, Azerbaycan ile Ermenistan liderlerini bir araya getirecek bir sonraki toplantının temmuzda Brüksel'de yapılacağını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Kızılay, deprem bölgesinde 50 ton kurban payı dağıttı
Menzil cemaatinin lideri Elhüseyni Adıyaman'da defnedildi
Bakan Özhaseki: Nurdağı'nda toplam 2 bin 909 konutumuzun inşasını hızla sürdürüyoruz
Başörtülü öğrencinin staja kabul edilmemesine ilişkin davanın görülmesine başlandı
Anadolu Otoyolu'nda lastiği patlayan araç kazaya neden oldu, 9 kişi yaralandı

Benzer haberler

Aliyev ve Paşinyan 15 Temmuz'da Brüksel'de bir araya gelecek

Aliyev ve Paşinyan 15 Temmuz'da Brüksel'de bir araya gelecek

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Aliyev'i arayarak Ermenistan'la barış görüşmelerine desteğini yineledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet