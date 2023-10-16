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Dünya

Alaska yakınlarında 6,4 büyüklüğünde deprem

ABD'nin Alaska eyaleti yakınlarında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ayşe İrem Tiryaki  | 16.10.2023 - Güncelleme : 16.10.2023
Alaska yakınlarında 6,4 büyüklüğünde deprem

Ankara

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Alaska eyaletinin Adak kentinin 65 kilometre kuzey batısında 6,4 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi.

Yerin 187 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

İlk belirlemelere göre, depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

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