Alaska yakınlarında 6,4 büyüklüğünde deprem
ABD'nin Alaska eyaleti yakınlarında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Alaska eyaletinin Adak kentinin 65 kilometre kuzey batısında 6,4 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi.
Yerin 187 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
İlk belirlemelere göre, depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.